Правительство запретило компаниям, связанным с Россией и Беларусью, участвовать в публичных закупках
Источник:Верховная Рада
Украинский Кабмин запретил всем государственным заказчикам осуществлять закупки у поставщиков, связанных с Россией или Беларусью. Это касается как органов власти, так и учреждений и предприятий.
Российские и белорусские компании до сих пор выигрывали тендеры
Об этом сообщила нардеп от фракции "Слуга Народа" и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.
Обратите внимание Ни один бренд не будет иметь дело с Россией и никогда не вернется туда
В системе закупок работают более 35 тысяч государственных и коммунальных органов власти и предприятий, которые покупают товары и услуги. К сожалению, не все обратили внимание или смогли избежать закупок у компаний, связанных с Россией и Беларусью,
– заметила она.
Нардеп подчеркнула, что по оценкам аналитиков проекта YouControl, в течение марта – июля 2022 года компании, имеющие в своей структуре собственности участников или бенефициаров из России и Беларуси, стали победителями тендеров на сумму 151 миллион гривен.
На что распространяется запрет
Следовательно, с 12 октября 2022 года, согласно изменениям Закона "О публичных закупках", в государственных тендерах больше не смогут участвовать:
- государственные компании, юридические и физические лица, зарегистрированные в России и Белоруссии;
- юридические лица, где конечными бенефициарными владельцами являются резиденты страны-агрессора и ее сателлита;
- украинские компании, в том числе и фармацевтические дистрибьюторы, входящие в международные группы, участники которых работают по российскому законодательству.
Кроме того, теперь не разрешается закупать товары российского и белорусского происхождения. Как подчеркнула Роксолана Пидласа, ни одна украинская гривна не должна быть использована для финансирования российской агрессии.
Россияне и белорусы продолжают зарабатывать в Украине во время войны
- Война против Украины не мешает гражданам России и Беларуси продолжать вести бизнес в нашей стране. Так, 28 893 из 30 099 граждан и резидентов враждебных стран, зарегистрированных в марте, не прекратили вести дела и зарабатывать в Украине.
- За 7 месяцев полномасштабной войны 714 компаний, которые имели российские или белорусские корни, лишились их или замаскировали связь. Вместе с тем 97% или 20 314 таких компаний продолжают работать.
- К компаниям с российскими или белорусскими учредителями и бенефициарами, имеющими наибольшую выручку в Украине по состоянию на начало сентября, относятся: "ВЕНТА.ЛТД" (фармацевтика), "Крюковский вагоностроительный завод" (машиностроение), "Брокард-Украина" (торговля косметическими товарами) и другие.
- Украина рассматривает возможность национализации некоторых российских компаний, а также имущества, принадлежащего гражданам или резидентам России. Соответствующее решение может принять СНБО.
- Кабмин уже одобрил список из 903 объектов, подлежащих национализации. Среди них – "Энергомашспецсталь", "Брокард", "Галичфарм" и другие.