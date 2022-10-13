Правительство запретило компаниям, связанным с Россией и Беларусью, участвовать в публичных закупках

Украинский Кабмин запретил всем государственным заказчикам осуществлять закупки у поставщиков, связанных с Россией или Беларусью. Это касается как органов власти, так и учреждений и предприятий.

Российские и белорусские компании до сих пор выигрывали тендеры

Об этом сообщила нардеп от фракции "Слуга Народа" и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

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В системе закупок работают более 35 тысяч государственных и коммунальных органов власти и предприятий, которые покупают товары и услуги. К сожалению, не все обратили внимание или смогли избежать закупок у компаний, связанных с Россией и Беларусью,

– заметила она.

Нардеп подчеркнула, что по оценкам аналитиков проекта YouControl, в течение марта – июля 2022 года компании, имеющие в своей структуре собственности участников или бенефициаров из России и Беларуси, стали победителями тендеров на сумму 151 миллион гривен.

На что распространяется запрет

Следовательно, с 12 октября 2022 года, согласно изменениям Закона "О публичных закупках", в государственных тендерах больше не смогут участвовать:

государственные компании, юридические и физические лица, зарегистрированные в России и Белоруссии;

юридические лица, где конечными бенефициарными владельцами являются резиденты страны-агрессора и ее сателлита;

украинские компании, в том числе и фармацевтические дистрибьюторы, входящие в международные группы, участники которых работают по российскому законодательству.

Кроме того, теперь не разрешается закупать товары российского и белорусского происхождения. Как подчеркнула Роксолана Пидласа, ни одна украинская гривна не должна быть использована для финансирования российской агрессии.

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