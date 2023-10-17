Латвийскую компанию подозревают в поставке ресурсов для российской армии
Относительно объектов одной компании в Риге и других регионах Латвии открыли уголовные производства. Их подозревают в предоставлении ресурсов вооруженным силам России.
Было изъято большое количество носителей информации и документов, подтверждающих, что латвийская компания помогала российским террористам. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Латвии (VDD), информирует 24 Канал.
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Компанию из Латвии подозревают в помощи российской армии
Так, спецслужба подозревает компанию из Латвии за возможную косвенную передачу имущества России, участвующей в вооруженном конфликте. Правоохранители обнаружили у компании большое количество носителей информации и документов, образцы продукции предприятия, а также наличные деньги на сумму более полумиллиона евро.
Предварительно, речь идет о латвийском Акционерном обществе Arta-F. Недавно СМИ обнаружили связь между изготовителем обмундирования для российской армии и латвийской компанией Arta-F. Отмечается, что холдинг стал центральным поставщиком вооруженных сил страны-агрессора. Компания не афиширует, что шьет армейскую форму.
Стоимость товаров, отправленных Arta-F в Россию с начала войны, составляет около 6 миллионов долларов.
КНДР перемещает оружие в Россию
Отметим, что Северная Корея оказывает военную помощь России. Аналитики зафиксировали систематическое движение двух судов между КНДР и Россией, пытавшихся скрыть свое передвижение.
Так, российские корабли, связанные с военно-транспортными сетями, за последние два месяца неоднократно изымали грузы из Северной Кореи и доставляли их в российский военный порт.