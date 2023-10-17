Було вилучено велику кількість носіїв інформації та документів, які підтверджують, що латвійська компанія допомагала російським терористам. Про це повідомили у Службі державної безпеки Латвії (VDD), інформує 24 Канал.

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Компанію з Латвії підозрюють у допомозі російській армії

Так, спецслужба підозрює компанію з Латвії за можливу непряму передачу майна Росії, яка бере участь у збройному конфлікті. Правоохоронці виявили у компанії велику кількість носіїв інформації та документів, зразки продукції підприємства, а також готівку на суму понад пів мільйона євро.

Попередньо, йдеться про латвійське Акціонерне товариство Arta-F. Нещодавно ЗМІ виявили зв'язок між виробником обмундирування для російської армії та латвійською компанією Arta-F. Зазначається, що холдинг став центральним постачальником збройних сил країни-агресорки. Компанія не афішує, що шиє армійську форму.

Вартість товарів, відправлених Arta-F до Росії з початку війни, становить близько 6 мільйонів доларів.

КНДР переміщує зброю у Росію

Зауважимо, що Північна Корея надає військову допомогу Росії. Аналітики зафіксували систематичний рух двох суден між КНДР і Росією, які намагалися приховати своє пересування.

Так, російські кораблі, пов'язані з військово-транспортними мережами, за останні два місяці неодноразово забирали вантажі з Північної Кореї та доставляли їх до російського військового порту.