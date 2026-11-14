Кто является владельцем "Сильпо" и кому принадлежит сеть супермаркетов

Кому принадлежит "Сильпо" / Фото с Facebook "Сильпо"
Более тысячи продуктовых магазинов, 48 тысяч сотрудников и доходы в миллиарды. В состав холдинга Fozzy Group входят сразу несколько знакомых украинцам торговых сетей, среди которых "Сильпо" и "Фора". А структура собственности компании распределена между несколькими соучредителями.
Кто является главным владельцем сети "Сильпо"
Контрольный пакет акций самой популярной украинской продуктовой сети находится в руках отечественного предпринимателя Владимира Костельмана. Бизнесмен владеет мажоритарной долей в 51% торгово-промышленной группы Fozzy Group, управляя ключевыми торговыми марками страны, о чем свидетельствуют данные реестров и сообщения Ассоциации ритейлеров Украины.
История корпорации началась еще со студенческих скамеек Днепропетровского металлургического института, где познакомились будущие бизнес-партнеры. Свою коммерческую деятельность они начинали с оптовой торговли товарами широкого потребления, прежде всего чаем и кофе, а впоследствии открыли первый масштабный гипермаркет Fozzy Cash&Carry в городе Вишневом под Киевом.
Как распределены доли между соучредителями холдинга
По данным открытых реестров, уставный капитал ООО "Фоззи-Групп" четко распределен между четырьмя давними партнерами:
- Владимир Костельман – 51% (мажоритарный владелец и генеральный директор);
- Олег Сотников – 23,23%;
- Роман Чигир – 23,23%;
- Юрий Гнатенко – 2,53%.
Такое распределение позволяет Владимиру Костельману принимать стратегические решения и единолично контролировать вектор развития всей торговой империи.
Какие бренды и бизнесы входят в Fozzy Group
Основой корпорации остается продуктовый ритейл, диверсифицированный с учетом различных бюджетов и потребностей покупателей. В группу входят флагманские дизайнерские супермаркеты "Сильпо", магазины формата "рядом с домом" "Фора", сеть дискаунтеров Thrash! ТРАШ!, оптовые гипермаркеты Fozzy, а также премиальные деликатес-маркеты Le Silpo.
Общее количество продуктовых точек холдинга превысило отметку в 1000 магазинов. Наибольшее физическое покрытие имеет "Фора" (399 торговых точек), тогда как максимальную выручку бизнеса генерирует именно "Сильпо", насчитывающее 312 супермаркетов. В 2025 году компания открыла 96 новых магазинов, сделав ставку на дискаунтеры Thrash! ТРАШ! (48 новых маркетов) и компактные магазины "Фора" (39 новых объектов).
Помимо полок с продуктами, группа управляет цифровым маркетплейсом MAUDAU, банком "Восток", большим логистическим оператором УВК, собственной IT-компанией TemaBIT и производственными предприятиями.
Сколько зарабатывает и платит в бюджет ритейлер
Масштаб холдинга напрямую влияет на украинскую экономику и сферу занятости. Торговые точки Fozzy Group ежедневно обслуживают более 1 миллиона покупателей, а общий штат сотрудников компании превышает 48 000 специалистов.
По данным сервиса OpenDataBot, совокупный доход предприятий Fozzy Group за 2025 год превысил отметку в 203 миллиарда гривен, а общий годовой оборот вырос на 18,7% – до 165,8 миллиарда гривен. За этот же период компании группы пополнили государственный и местные бюджеты налогами на сумму более 15,9 миллиарда гривен.
Как корпорация расширяет свое влияние на рынке
В конце марта Антимонопольный комитет Украины одобрил сделку, которая позволила Владимиру Костельману через инвестиционный фонд "Бенефит" получить контроль над ООО "Недлес" – компанией, развивающей столичную сеть маркетов "Бадьорый". Этот шаг призван существенно укрепить позиции бренда "Фора" в формате ежедневных экспресс-покупок в Киеве и области.
Кроме того, компания "Сильпо-Фуд" получила разрешение АМКУ на выкуп недвижимости и торгового оборудования львовской группы компаний "Евротек" Михаила Весельского (сети "Фреш", "Арсен", "Союз", "Квартал"), которая объявила о сворачивании своей деятельности. Поглощение чужой инфраструктуры позволяет бизнес-группе Владимира Костельмана быстро занимать освободившиеся ниши без длительного строительства с нуля.
К слову, в начале ноября 2026 года Fozzy Group приостановила работу одного из своих бизнесов. Речь идет о онлайн-химчистку Mink. Работа должна была прекратиться после того, как компания выполнит все ранее принятые обязательства перед клиентами. Mink начала работу еще в 2021 году. Нынешняя приостановка работы произошла из-за войны и ситуации с безопасностью.
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