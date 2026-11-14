Хто власник «Сільпо» та кому належить мережа супермаркетів

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Хто є головним господарем мережі "Сільпо"

Контрольний пакет акцій найпопулярнішої української продуктової мережі зосереджений у руках вітчизняного підприємця Володимира Костельмана. Бізнесмен утримує мажоритарну частку у 51% торгово-промислової групи Fozzy Group, управляючи ключовими торговельними марками країни, про що свідчать дані реєстрів та повідомлення Асоціації ритейлерів України.

Історія корпорації розпочалася ще зі студентських лав Дніпропетровського металургійного інституту, де познайомилися майбутні бізнес-партнери. Свою комерційну діяльність вони починали з оптової торгівлі товарами широкого вжитку, насамперед чаєм та кавою, а згодом відкрили перший масштабний гіпермаркет Fozzy Cash&Carry у місті Вишневе під Києвом.

Як розподілені частки між співзасновниками холдингу

За даними відкритих реєстрів, статутний капітал ТОВ "Фоззі-Груп" чітко розмежований між чотирма давніми партнерами:

Володимир Костельман – 51% (мажоритарний власник і генеральний директор);

Олег Сотников – 23,23%;

Роман Чигір – 23,23%;

Юрій Гнатенко – 2,53%.

Такий розподіл дозволяє Володимиру Костельману ухвалювати стратегічні рішення та одноосібно контролювати вектор розвитку всієї торгової імперії.

Які бренди та бізнеси входять до Fozzy Group

Фундаментом корпорації залишається продуктовий ритейл, який диверсифіковано під різні бюджети та потреби покупців. До групи входять флагманські дизайнерські супермаркети "Сільпо", крамниці формату "біля дому" "Фора", мережа дискаунтерів Thrash! ТРАШ!, оптові гіпермаркети Fozzy, а також преміальні делікатес-маркети Le Silpo.

Загальна кількість продуктових точок холдингу перевищила позначку в 1000 магазинів. Найбільшою за фізичним покриттям виступає "Фора" (399 торгових точок), тоді як максимальний виторг бізнесу генерує саме "Сільпо", яке налічує 312 супермаркетів. У 2025 році компанія відкрила 96 нових магазинів, зробивши ставку на дискаунтери Thrash! ТРАШ! (48 нових маркетів) та компактні магазини "Фора" (39 нових об'єктів).

Окрім полиць із продуктами, група керує цифровим маркетплейсом MAUDAU, банком "Восток", великим логістичним оператором УВК, власною IT-компанією TemaBIT та виробничими підприємствами.

Скільки заробляє та сплачує до бюджету ритейлер

Масштаб холдингу безпосередньо впливає на українську економіку та сферу зайнятості. Торговельні точки Fozzy Group щодня обслуговують понад 1 мільйон покупців, а загальний штат співробітників компанії перевищує 48 000 фахівців.

За даними сервісу Опендатабот, сукупний дохід підприємств Fozzy Group за 2025 рік перетнув позначку в 203 мільярди гривень, а загальний річний оборот зріс на 18,7% – до 165,8 мільярда гривень. За цей же період компанії групи поповнили державний та місцеві бюджети податками на суму понад 15,9 мільярда гривень.

Як корпорація розширює свій вплив на ринку

Наприкінці березня Антимонопольний комітет України погодив концентрацію, яка дозволила Володимиру Костельману через інвестиційний фонд "Бенефіт" отримати контроль над ТОВ "Недлес" – компанією, що розвиває столичну мережу маркетів "Бадьорий". Цей крок покликаний суттєво зміцнити позиції бренду "Фора" у форматі щоденних експрес-покупок у Києві та області.

Крім того, компанія "Сільпо-Фуд" отримала дозвіл АМКУ на викуп нерухомості та торговельного обладнання львівської групи компаній "Євротек" Михайла Весельського (мережі "Фреш", "Арсен", "Союз", "Квартал"), яка оголосила про згортання своєї діяльності. Поглинання чужої інфраструктури дозволяє бізнес-групі Володимира Костельмана швидко займати звільнені ніші без тривалого будівництва з нуля.

До слова, на початку листопада 2026 року Fozzy Group зупинила роботу одного з бізнесів. Йдеться про онлайн-хімчистку Mink. Робота мала припинитись після того як компанія виконає всі раніше прийняті зобовʼязання від клієнтів. Mink розпочала роботу ще у 2021 році. Поточна зупинка роботи сталась через війну та безпекову ситуацію.