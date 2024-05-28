Что известно о судне

Рыболовецкий траулер "Бухта Соколовская" пребывал в собственности российского олигарха Александра Верховского. Несмотря на это, территориально судно находилось на украинской территории.

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Инна Богатых Заместитель министра юстиции Высший антикоррупционный суд удовлетворил очередной иск Министерство юстиции Украины о применении санкции и взыскал в доход государства большой морозильный рыболовецкий траулер "Бухта Соколовская", стоимость которого по данным Служба безопасности Украины может составлять около 1 миллиарда гривен.

Богатых также напомнила, что Верховский был членом Совета Федерации Федерального собрания и стал одним из тех, кто в 2014 проголосовал за ввод российских войск на украинскую территорию. А после начала полномасштабной войны снова поддержал агрессию России против Украины.



Рыболовецкий траулер "Бухта Соколовская/Фото АРМА

Почему судно находилось на территории Украины

СБУ выяснила, что в начале полномасштабной войны это судно еще достраивалось на Николаевском заводе. Учитывая санкции, Верховский решил оформить свой траулер на одну из российских компаний.

Национализированный траулер был составляющей торгового "флота" подсанкционного олигарха, который входит в ближайшее окружение кремля. Также Верховский является одним из финансовых доноров российской войны против Украины,

– говорится в сообщении СБУ

Верховский получал значительную прибыль от деятельности на территории Украины. Эти средства позволяли ему стабильно обогащать российский бюджет и спонсировать войну против Украины.