Що відомо про судно

Риболовецький траулер "Бухта Соколовская" перебував у власності російського олігарха Олександра Верховського. Попри це, територіально судно знаходилось на українській території.

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Інна Богатих Заступниця міністра юстиції Вищий антикорупційний суд задовольнив черговий позов Міністерство юстиції України про застосування санкції та стягнув у дохід держави великий морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская", вартість якого за даними Служба безпеки України може складати близько 1 мільярда гривень.

Богатих також нагадала, що Верховський був членом Ради Федерації Федеральних зборів і став одним з тих, хто у 2014 проголосував за введення російських військ на українську територію. А після початку повномасштабної війни знову підтримав агресію Росії проти України.



Риболовецький траулер "Бухта Соколовская/Фото АРМА

Чому судно перебувало на території України

СБУ з'ясувала, що на початку повномасштабної війни це судно ще добудовувалось на Миколаївському заводі. Зважаючи на санкції, Верховський вирішив оформити свій траулер на одну з російських компаній.

Націоналізований траулер був складовою торговельного "флоту" підсанкційного олігарха, який входить до найближчого оточення кремля. Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України,

– йдеться у повідомленні СБУ

Верховський отримував значний прибуток від діяльності на території України. Ці кошти дозволяли йому стабільно збагачувати російський бюджет і спонсорувати війну проти України.