Кремль захватил заводы датской компании в России: сколько денег потеряли
- Россия взяла под контроль четыре завода датской компании Rockwool, что привело к списанию чистой стоимости бизнеса на 469 миллионов евро.
- Акции Rockwool упали в цене после указа Путина о назначении временной администрации над ее российскими активами.
Датская компания по производству строительных материалов Rockwool заявила, что Россия взяла под контроль четыре завода компании. Из-за этого чистую стоимость бизнеса придется списать.
Что известно о присвоении Россией заводов?
Компания Rockwool больше не контролирует свои активы в России, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В заявлении Rockwool говорится о том, что заводы будут деконсолидированы, а чистая стоимость ее бизнеса там будет списана. Их общий собственный капитал по состоянию на 31 декабря составил 469 миллионов евро (546 миллионов долларов).
Компания добавила, что будет защищать свои законные права согласно двустороннему инвестиционному договору между странами и надеется перевести заводы на другой тип управления.
Мы не настроены оптимистично относительно отмены решения о переводе наших российских дочерних компаний под принудительное внешнее управление,
– сообщили в заявлении.
Что известно о падении акций Rockwool?
Акции Rockwool A/S упали больше всего за почти пять месяцев в Копенгагене после того, как Путин приказал арестовать российские активы датской компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Путин подписал указ о назначении временной администрации над двумя российскими подразделениями фирмы. Активы передаются временной администрации российской компании.
Rockwool критиковали за то, что она не вышла из российского бизнеса, как это сделали несколько других европейских компаний после полномасштабного нападения на Украину в 2022 году. Датская компания неоднократно защищалась, утверждая, что выход из России фактически будет означать дарение бизнеса Путину.
Теперь она пытается вернуть бизнес.
Какие еще заводы "присвоила" Россия?
В декабре 2025 года стало известно, что Hyundai продала свой завод в Санкт-Петербурге российской компании AGR Automotive Group с опцией выкупа, которая заканчивается в январе 2026 года. В компании заявили, что акции возможно не удастся выкупить.
Также Mazda потеряла право выкупить свою долю в совместном предприятии по производству автомобилей в России, которую продали компании Sollers за 1 евро. Завод во Владивостоке, который имел мощность производить до 50 000 автомобилей в год, был перезапущен в 2023 году и теперь производит автобусы под брендом Sollers.
Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz также имеют опции выкупа, срок действия которых истекает между 2027 и 2029 годами. Toyota и Volkswagen продали свои активы без каких-либо прав выкупа.