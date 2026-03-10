Путин "душит" налогами: в России массово закрываются бизнесы
- Каждый третий владелец малого бизнеса в России рассматривает возможность закрытия из-за роста налоговой нагрузки и ухудшения экономической ситуации.
- Рост НДС до 22% привел к повышению цен на услуги и товары, что негативно повлияло на бизнес и экономику в целом.
В России резко увеличилось количество предпринимателей, которые задумались о закрытии или продаже бизнеса. Причина этому – "налоговая удавка", которая все больше давит, и общее ухудшение состояния экономики.
Сколько предпринимателей в России хотят закрыть бизнесы?
В этом году вариант закрытия бизнеса рассматривает каждый третий (31%) владелец малого бизнеса, пишет The Moscow Times.
Ожидания предпринимателей от результатов текущего квартала оказались худшими за все время наблюдений – 52% уверены, что за первые три месяца 2026-го положение их бизнеса ухудшится, и только 12% ожидают улучшения.
Опрос также показал, что количество предпринимателей, чей бизнес до конца 2025 года находился в режиме выживания, оказалось рекордным за пять лет наблюдений – 39%.
Ситуация тревожная. Мы очень рассчитываем увидеть коррекцию, подобную той, которая наблюдалась во II – III кварталах 2022 года после первичного санкционного шока,
– говорит эксперт Роман Бумагин.
На данный момент на предпринимателей давят несколько негативных факторов одновременно:
- резкий рост фискальной нагрузки (увеличение НДС и отмена льгот по страховым взносам);
- слишком высокая ключевая ставка;
- рост неплатежей контрагентов при падении спроса.
В результате многие предприниматели уже закрываются, а настроение бизнеса становится все хуже.
На что повлиял рост ставки НДС?
НДС в России сейчас составляет 22%. Ранее этот показатель был – 20%, сообщает СВРУ.
Несмотря на ожидания Кремля, рост НДС приведет, как предполагалось ранее, к ряду негативных факторов. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:
- тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%;
- повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.
Среди следующих последствий также:
- повышение стоимости государственных заимствований;
- падение доходов российских предприятий;
- высокий уровень учетной ставки.
Проблемы бизнеса в России
"Трубная металлургическая компания" останавливает один из трубопрокатных цехов из-за низкого спроса на продукцию. Металлургическая отрасль России переживает кризис, снижение производства стали и рост доли импорта.
Продажи "АвтоВАЗ" в январе упали почти на 29% по сравнению с прошлым годом, до 19,7 тысячи машин. Компания снизила цены на некоторые модели, но одновременно повысила цены на самые популярные авто.
Российские компании понесли рекордный убыток в 7,5 триллионов рублей за январь – ноябрь 2025 года из-за санкций и замедления экономики. Наибольшие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве, оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.