Зеленский назвал компании, готовые работать в свободном Крыму

23 августа 2023, 16:38
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Крымская платформа

В Украине проходит третий саммит Крымской платформы. На мероприятии обсуждали развитие полуострова после его деоккупации. В частности, речь идет о бизнесе. Больше об этом – дальше в тексте.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Крымской платформе заявил, что сейчас идет активная работа над тем, чтобы вернуть Крыму весь мир, который оттуда вытеснила Россия.

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Крым это часть экономики Украины и мира 

Украинский гарант добавил, что послевоенная трансформация Украины поможет полуострову работать и быть экономически привлекательным в течение всего года, а не зависеть от сезонности.

Зеленский сообщил, что уже есть бизнесы, которые выразили свою готовность начать работу в Крыму после деоккупации полуострова. По его словам, это известны как международные компании, так и национальные, работающие в следующих областях:

  • Банкинг;
  • Гостиницы;
  • Авиакомпании;
  • Промышленность;
  • Технологии;
  • Телекоммуникации;
  • Энергетика и т.д.

Украина уже сегодня, 23 августа, подпишет открытый документ с бизнесом, планирующим работать на полуострове. Уже сейчас о готовности инвестировать в свободный и украинский Крым заявили:

  • Ryanair;
  • Royal HaskoningDHV;
  • Международная ассоциация гостиниц и туристической организации;
  • SkyUp;
  • JoinUp;
  • SoftServe;
  • Vodafone;
  • Sigma software;
  • Luxoft;
  • OKKO;
  • Nokia;
  • EPAM;
  • Lifecell.

Также о намерении по работе в Крыму заявили в Fozzy Group. Напомним, что эта сеть супермаркетов недавно пострадала от ракетных обстрелов в Одессе. Зеленский добавил, что это еще не полный список.

Автор: Віта Свірневська