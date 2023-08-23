Зеленский назвал компании, готовые работать в свободном Крыму

В Украине проходит третий саммит Крымской платформы. На мероприятии обсуждали развитие полуострова после его деоккупации. В частности, речь идет о бизнесе. Больше об этом – дальше в тексте.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Крымской платформе заявил, что сейчас идет активная работа над тем, чтобы вернуть Крыму весь мир, который оттуда вытеснила Россия.

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Крым – это часть экономики Украины и мира

Украинский гарант добавил, что послевоенная трансформация Украины поможет полуострову работать и быть экономически привлекательным в течение всего года, а не зависеть от сезонности.

Зеленский сообщил, что уже есть бизнесы, которые выразили свою готовность начать работу в Крыму после деоккупации полуострова. По его словам, это известны как международные компании, так и национальные, работающие в следующих областях:

Банкинг;

Гостиницы;

Авиакомпании;

Промышленность;

Технологии;

Телекоммуникации;

Энергетика и т.д.

Украина уже сегодня, 23 августа, подпишет открытый документ с бизнесом, планирующим работать на полуострове. Уже сейчас о готовности инвестировать в свободный и украинский Крым заявили:

Ryanair;

Royal HaskoningDHV;

Международная ассоциация гостиниц и туристической организации;

SkyUp;

JoinUp;

SoftServe;

Vodafone;

Sigma software;

Luxoft;

OKKO;

Nokia;

EPAM;

Lifecell.

Также о намерении по работе в Крыму заявили в Fozzy Group. Напомним, что эта сеть супермаркетов недавно пострадала от ракетных обстрелов в Одессе. Зеленский добавил, что это еще не полный список.