Кто из ФЛП освобожден от уплаты военного сбора
- ФЛП 1 и 2 группы на территориях боевых действий или оккупации освобождены от уплаты военного сбора на период боевых действий или оккупации.
- ФЛП без наемных работников могут быть освобождены от сбора на месяц во время отпуска или болезни, а мобилизованные ФЛП освобождены на весь период службы.
По состоянию на сейчас часть ФЛП может быть полностью или частично освобождена от уплаты военного сбора - в зависимости от места регистрации, участия в боевых действиях или состояния здоровья. Налоговая система Украины учитывает ситуацию в стране и позволяет предпринимателям сэкономить, если они не имеют возможности вести деятельность или находятся в зоне боевых действий.
Кто может не платить военный сбор
Кто из физических лиц-предпринимателей имеет право не платить военный сбор, и при каких условиях это возможно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на платформу 7eminar.
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ФЛП 1 и 2 группы на территориях боевых действий или оккупации
Если налоговый адрес ФЛП относится к зоне активных боевых действий или временно оккупированных территорий по состоянию на начало боевых действий или оккупации, такие предприниматели не платят военный сбор с первого дня месяца начала боевых действий/оккупации до последнего дня месяца их завершения или освобождения территории.
В этих периодах:
- не уплачивают единый налог,
- не составляют/не подают декларацию по единому налогу,
- авансовые взносы по военному сбору не начисляются, и штрафы/пеня не применяются.
ФЛП 1 и 2 группы без наемных работников
Могут быть освобождены от военного сбора на один календарный месяц в год:
- во время отпуска;
- или при болезни продолжительностью ≥ 30 календарных дней, подтвержденной выпиской из электронного реестра больничных листов.
ФЛП-мобилизованные (или по контракту в ВСУ или мобилизации)
ФЛП, самозанятые лица (с ВНЖ или без наемных), которые призваны военной мобилизацией; по контракту; или выполняют мобилизационные обязанности по штатным должностным требованиям – освобождены от: начисления, уплаты и отчетности по военному сбору (а также единого налога и НДФЛ по деятельности ФЛП) на весь период службы.
Авансовые платежи, которые уже начислены за этот период, аннулируются автоматически.
Другие особенности
После переезда из боевой зоны/оккупированной территории – льготы прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации смены местонахождения ФЛП.
Почему это важно для деклараций
Если ФЛП оформил болезнь или мобилизацию, и не подаёт декларацию за уволенный период - то не теряет льготы. Но если декларация подана – теряется право на увольнение.
Учтите. Льготы не распространяются на ФЛП 3 и 4 групп, электронных резидентов (3 группы), кроме мобилизации и боевых зон.
Как ФЛП оформить льготы?
- Проверить налоговый адрес – относится ли к списку боевых/оккупированных территорий (по приказу Минрегиона от 28.02.2025 № 376).
- Для боевых/оккупированных территорий – не платить единый налог и военный сбор, не подавать декларацию за соответствующий период.
- Для отпуска или болезни (1 – 2 группы): подавать выписку из реестра листков нетрудоспособности в произвольной форме и освобождать один месяц в год.
- Для мобилизации/контракта – предоставить информацию из Реестра призывников, чтобы ГНС аннулировала начисленные авансы и остановила начисление налогов на период военной службы.
- После увольнения по мобилизации или переезда – восстановить декларационные обязательства и, если нужно, отчитываться.