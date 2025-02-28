Кто из ФЛП освобожден от уплаты военного сбора

По состоянию на сейчас часть ФЛП может быть полностью или частично освобождена от уплаты военного сбора - в зависимости от места регистрации, участия в боевых действиях или состояния здоровья. Налоговая система Украины учитывает ситуацию в стране и позволяет предпринимателям сэкономить, если они не имеют возможности вести деятельность или находятся в зоне боевых действий.

Кто может не платить военный сбор

Кто из физических лиц-предпринимателей имеет право не платить военный сбор, и при каких условиях это возможно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на платформу 7eminar.

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ФЛП 1 и 2 группы на территориях боевых действий или оккупации

Если налоговый адрес ФЛП относится к зоне активных боевых действий или временно оккупированных территорий по состоянию на начало боевых действий или оккупации, такие предприниматели не платят военный сбор с первого дня месяца начала боевых действий/оккупации до последнего дня месяца их завершения или освобождения территории.

В этих периодах:

не уплачивают единый налог,

не составляют/не подают декларацию по единому налогу,

авансовые взносы по военному сбору не начисляются, и штрафы/пеня не применяются.

ФЛП 1 и 2 группы без наемных работников

Могут быть освобождены от военного сбора на один календарный месяц в год:

во время отпуска;

или при болезни продолжительностью ≥ 30 календарных дней, подтвержденной выпиской из электронного реестра больничных листов.

ФЛП-мобилизованные (или по контракту в ВСУ или мобилизации)

ФЛП, самозанятые лица (с ВНЖ или без наемных), которые призваны военной мобилизацией; по контракту; или выполняют мобилизационные обязанности по штатным должностным требованиям – освобождены от: начисления, уплаты и отчетности по военному сбору (а также единого налога и НДФЛ по деятельности ФЛП) на весь период службы.

Авансовые платежи, которые уже начислены за этот период, аннулируются автоматически.

Другие особенности

После переезда из боевой зоны/оккупированной территории – льготы прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации смены местонахождения ФЛП.

Почему это важно для деклараций Если ФЛП оформил болезнь или мобилизацию, и не подаёт декларацию за уволенный период - то не теряет льготы. Но если декларация подана – теряется право на увольнение.

Учтите. Льготы не распространяются на ФЛП 3 и 4 групп, электронных резидентов (3 группы), кроме мобилизации и боевых зон.

Как ФЛП оформить льготы?