Хто може не платити військовий збір

Хто з фізичних осіб-підприємців має право не сплачувати військовий збір, і за яких умов це можливо, розповідає 24 Канал з посиланням на платформу 7eminar.

Дивіться також Закрити ФОП можна за три хвилини: як подати заявку через Дію

ФОП 1 і 2 групи на територіях бойових дій або окупації

Якщо податкова адреса ФОП належить до зони активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій станом на початок бойових дій або окупації, такі підприємці не сплачують військовий збір з першого дня місяця початку бойових дій/окупації до останнього дня місяця їх завершення чи звільнення території.

У цих періодах:

не сплачують єдиний податок,

не складають/не подають декларацію з єдиного податку,

авансові внески з військового збору не нараховуються, і штрафи/пеня не застосовуються.

ФОП 1 та 2 групи без найманих працівників

Можуть бути звільнені від військового збору на один календарний місяць на рік:

під час відпустки;

або при хворобі тривалістю ≥ 30 календарних днів, підтвердженою витягом із електронного реєстру лікарняних листків.

ФОП-мобілізовані (або за контрактом у ЗСУ чи мобілізації)

ФОП, самозайняті особи (з ПНП або без найманих), які призвані військовою мобілізацією; за контрактом; або виконують мобілізаційні обов'язки за штатними посадовими вимогами – звільнені від: нарахування, сплати та звітування з військового збору (а також єдиного податку і ПДФО щодо діяльності ФОП) на весь період служби.

Авансові платежі, які вже нараховано за цей період, анулюються автоматично.

Інші особливості

Після переїзду з бойової зони/окупованої території – пільги припиняються з першого числа місяця, що йде за місяцем реєстрації зміни місцезнаходження ФОП.

Чому це важливо для декларацій Якщо ФОП оформив хворобу або мобілізацію, і не подає декларацію за звільнений період — то не втрачає пільги. Але якщо декларацію подано – втрачається право на звільнення.

Зауважте. Пільги не поширюються на ФОП 3 і 4 груп, електронних резидентів (3 групи), крім мобілізації та бойових зон.

Як ФОПу оформити пільги?