Две женщины, два пути к миллиардам два пути к миллиардам

Лилиан Беттанкур и Марта Стюарт – две знаковые фигуры в мире бизнеса. Первая получила империю в наследство и сделала ее еще более успешной, вторая построила собственную с нуля. Обе женщины доказали, что независимо от происхождения или жизненных обстоятельств, настойчивость, стратегическое мышление и умение адаптироваться могут привести к огромному успеху. Их истории успеха рассказывает 24 Канал.

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Лилиан Беттанкур – наследница косметической империи

Лилиан Беттанкур родилась в 1922 году во Франции в семье Эжена Шуллера – основателя L'Oréal. Ее мать умерла, когда Лилиан было всего 5 лет, поэтому воспитанием занимался отец. Он прививал дочери интерес к семейному бизнесу, и уже в 15 лет она присоединилась к компании как стажерка.

В 1957 году после смерти отца Лилиан Беттанкур унаследовала 33% акций L'Oréal. Она не управляла компанией напрямую, но активно влияла на стратегические решения. Благодаря удачному менеджменту и росту косметического рынка в 1980-х годах капитализация L'Oréal выросла настолько, что Лилиан стала первой женщиной в мире с официальным состоянием в более чем миллиард долларов.

Лилиан смогла построить империю / Фото vogue

Заметьте. На протяжении десятилетий она была одной из самых богатых женщин планеты, а ее состояние на пике достигало более 40 миллиардов долларов.

Лилиан Беттанкур была известна своей благотворительной деятельностью через Bettencourt Schueller Foundation, который финансировал научные, художественные и медицинские проекты. Однако в 2010-х годах ее имя оказалось в центре громкого судебного процесса. Дочь Лилиан, Франсуаза Беттанкур-Мейерс, подала в суд, обвиняя приближенных матери в мошенничестве и манипуляциях с ее финансами.

Лилиан Беттанкур умерла в 2017 году в возрасте 94 лет, оставив наследство в виде L'Oréal, которая остается одним из лидеров мирового косметического рынка.

Лилиан Беттанкур вместе с дочерью, которая унаследовала акции L'Oréal / Фото parismatch

Марта Стюарт – первая женщина, которая самостоятельно заработала миллиард

Марта Стюарт родилась в 1941 году в США в семье учителей. Она рано научилась финансовой грамотности и трудолюбию. В 13 лет она работала няней, а в 15 начала карьеру модели, сотрудничая с Chanel и Clairol. Она финансировала собственное обучение в университете, одновременно изучая историю искусств и архитектуру.

После замужества Марта начала заниматься кулинарией, а впоследствии открыла собственный кейтеринговый бизнес. Ее уникальный подход к презентации еды и декорированию стал популярным, и она получила контракт на написание кулинарной книги. Издание "Entertaining" стало бестселлером, что открыло ей двери в мир медиа.

В 1990-х она запустила собственный журнал Martha Stewart Living, а затем и одноименное телешоу, которое быстро завоевало популярность.

"Шоу Марты Стюарт" быстро завоевало любовь зрителей / Фото vogue

В 1999 году Марта Стюарт вывела свою компанию Martha Stewart Living Omnimedia на биржу. Это сделало ее первой женщиной, которая самостоятельно заработала миллиард долларов. Она стала не только медиамагнатом, но и символом успешной женщины в США.

Однако в 2004 году ее карьера подверглась серьезному удару. Она была осуждена за биржевые махинации и отбыла 5 месяцев в тюрьме. Несмотря на скандал, она вернулась в бизнес и восстановила свой бренд.

Марта Стюарт является прекрасным примером успешной и уверенной в себе женщины / Фото Getty Images

После выхода из тюрьмы Марта Стюарт доказала, что ее бизнес-империя способна на восстановление. Она снова запустила телевизионные шоу, заключила выгодные контракты и вернулась в список самых влиятельных женщин в бизнесе.

Именно Марта стала первопроходцем в том, что стать звездой может любой, даже домохозяйка из Коннектикута, потому что главное – вера в себя.