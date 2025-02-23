Дві жінки, два шляхи до мільярдів

Ліліан Беттанкур та Марта Стюарт – дві знакові фігури у світі бізнесу. Перша отримала імперію у спадок і зробила її ще успішнішою, друга побудувала власну з нуля. Обидві жінки довели, що незалежно від походження чи життєвих обставин, наполегливість, стратегічне мислення та вміння адаптуватися можуть привести до величезного успіху. Їх історії успіху розповідає 24 Канал.

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Ліліан Беттанкур – спадкоємиця косметичної імперії

Ліліан Беттанкур народилася у 1922 році у Франції в родині Ежена Шуллера – засновника L'Oréal. Її мати померла, коли Ліліан було всього 5 років, тож вихованням займався батько. Він прививав доньці інтерес до сімейного бізнесу, і вже у 15 років вона приєдналася до компанії як стажерка.

У 1957 році після смерті батька Ліліан Беттанкур успадкувала 33% акцій L'Oréal. Вона не керувала компанією напряму, але активно впливала на стратегічні рішення. Завдяки вдалому менеджменту і зростанню косметичного ринку в 1980-х роках капіталізація L'Oréal зросла настільки, що Ліліан стала першою жінкою у світі з офіційним статком у понад мільярд доларів.

Ліліан змогла збудувати імперію / Фото vogue

Зауважте. Впродовж десятиліть вона була однією з найбагатших жінок планети, а її статки на піку досягали понад 40 мільярдів доларів.

Ліліан Беттанкур була відома своєю благодійною діяльністю через Bettencourt Schueller Foundation, який фінансував наукові, мистецькі та медичні проєкти. Однак у 2010-х роках її ім'я опинилося в центрі гучного судового процесу. Дочка Ліліан, Франсуаза Беттанкур-Меєрс, подала до суду, звинувачуючи наближених матері у шахрайстві та маніпуляціях з її фінансами.

Ліліан Беттанкур померла у 2017 році у віці 94 років, залишивши спадщину у вигляді L'Oréal, яка залишається одним із лідерів світового косметичного ринку.

Ліліан Беттанкур разом із донькою, яка успадкувала акції L'Oréal / Фото parismatch

Марта Стюарт – перша жінка, яка самостійно заробила мільярд

Марта Стюарт народилася у 1941 році в США в родині вчителів. Вона рано навчилася фінансовій грамотності та працьовитості. У 13 років вона працювала нянею, а у 15 почала кар'єру моделі, співпрацюючи з Chanel і Clairol. Вона фінансувала власне навчання в університеті, одночасно вивчаючи історію мистецтв та архітектуру.

Після заміжжя Марта почала займатися кулінарією, а згодом відкрила власний кейтеринговий бізнес. Її унікальний підхід до презентації їжі та декорування став популярним, і вона отримала контракт на написання кулінарної книги. Видання "Entertaining" стало бестселером, що відкрило їй двері у світ медіа.

У 1990-х вона запустила власний журнал Martha Stewart Living, а потім і однойменне телешоу, яке швидко завоювало популярність.

"Шоу Марти Стюарт" швидко здобуло любов глядачів / Фото vogue

У 1999 році Марта Стюарт вивела свою компанію Martha Stewart Living Omnimedia на біржу. Це зробило її першою жінкою, яка самостійно заробила мільярд доларів. Вона стала не лише медіамагнаткою, а й символом успішної жінки у США.

Однак у 2004 році її кар'єра зазнала серйозного удару. Вона була засуджена за біржові махінації та відбула 5 місяців у в'язниці. Попри скандал, вона повернулася у бізнес та відновила свій бренд.

Марта Стюарт є прекрасним прикладом успішної та впевненої у собі жінки / Фото Getty Images

Після виходу з в'язниці Марта Стюарт довела, що її бізнес-імперія здатна на відновлення. Вона знову запустила телевізійні шоу, уклала вигідні контракти та повернулася в список найбільш впливових жінок у бізнесі.

Саме Марта стала першопрохідницею в тому, що стати зіркою може будь-хто, навіть домогосподарка з Коннектикуту, бо головне – віра в себе.