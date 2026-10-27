Конец "лихорадки" вокруг Labubu: продажи производителя обвалились на 50%

Продажи Pop Mart упали почти на 50%

По предварительным данным компании, общая выручка производителя "Labubu" за третий квартал, завершившийся в сентябре, сократилась на 45–50% в годовом исчислении. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года компания демонстрировала рост доходов примерно на 250%, пишет Bloomberg.

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Наибольшее падение зафиксировали на американском рынке, тогда как в Китае ситуация также ухудшилась. В частности:

в Китае выручка сократилась на 25–30%;

в США продажи упали на 70–75%;

общие доходы компании сократились почти вдвое.

Почему Labubu теряют популярность

Пик интереса к игрушкам Labubu пришелся на 2025 год. Их покупали как обычные потребители, так и знаменитости, в частности звезды K-pop и голливудские актеры. Это помогло бренду привлечь внимание широкой аудитории и быстро увеличить продажи. Однако сейчас этот ажиотаж ослабевает.

Инвесторов также беспокоит, что замедление может продолжиться и в 2027 году. В частности, HSBC Holdings Plc снизил прогноз выручки Pop Mart на 2027 и 2028 годы на 8% и 9% соответственно. Аналитики банка ожидают, что стабилизация бизнеса может потребовать больше времени.

Кроме того, HSBC пересмотрел прогноз доходов компании на 2026 год: теперь ожидается 33,2 миллиарда юаней вместо ранее прогнозируемых 34,6 миллиарда юаней.

К слову, еще в марте 2026 года акции компании Pop Mart International Group упали на 20% после объявления о прибыли за 2025 год, несмотря на рост дохода на 185% до 37,12 миллиарда юаней.

В целом аналитики считают, что феномен Лабубу – это часть более широкого явления, речь идет об эмоциональном потреблении. В периоды неопределенности люди ищут способы сохранить психологическую стабильность. И вот неожиданно таким способом становится игрушка с мультяшным взглядом.

