Кінець "лихоманки" Labubu: продажі виробника обвалилися на 50%

Продажі виробника Labubu обвалилися на 50% / Фото Qilai Shen/Bloomberg
Іграшки Labubu, які ще нещодавно були світовим хітом, втрачають колишню популярність. На цьому тлі китайська компанія Pop Mart International Group Ltd., яка випускає ці фігурки, повідомила про різке падіння виручки у третьому кварталі 2026 року.
Продажі Pop Mart впали майже на 50%
За попередніми даними компанії, загальна виручка виробника Labubu за третій квартал, який завершився у вересні, скоротилася на 45 – 50% у річному вимірі. Для порівняння, за аналогічний період минулого року компанія демонструвала зростання доходів приблизно на 250%, пише Bloomberg.
Найбільше падіння зафіксували на американському ринку, тоді як у Китаї ситуація також погіршилася. Зокрема:
- у Китаї виручка зменшилася на 25 – 30%;
- в Америці продажі впали на 70 – 75%;
- загальні доходи компанії скоротилися майже вдвічі.
Чому Labubu втрачають популярність
Пік зацікавленості іграшками Labubu припав на 2025 рік. Їх купували як звичайні споживачі, так і знаменитості, зокрема зірки K-pop та голлівудські актори. Це допомогло бренду привернути увагу широкої аудиторії та швидко збільшити продажі. Однак тепер цей ажіотаж слабшає.
Інвесторів також непокоїть, що уповільнення може тривати й у 2027 році. Зокрема, HSBC Holdings Plc знизив прогноз виручки Pop Mart на 2027 і 2028 роки на 8% та 9% відповідно. Аналітики банку очікують, що стабілізація бізнесу може потребувати більше часу.
Крім того, HSBC переглянув прогноз доходів компанії за 2026 рік: тепер очікується 33,2 мільярда юанів замість раніше прогнозованих 34,6 мільярда юанів.
До слова, ще у березні 2026 року акції Pop Mart International Group впали на 20% після оголошення про прибутки за 2025 рік, незважаючи на зростання доходу на 185% до 37,12 мільярда юанів.
Загалом аналітики вважають, що феномен Лабубу – це частина ширшого явища, йдеться про емоційне споживання. У часи невизначеності люди шукають способи зберегти психологічну стабільність. І ось неочікувано цим способом стає іграшка з мультяшним поглядом.
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