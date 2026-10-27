Кінець "лихоманки" Labubu: продажі виробника обвалилися на 50%

Продажі Pop Mart впали майже на 50%

За попередніми даними компанії, загальна виручка виробника Labubu за третій квартал, який завершився у вересні, скоротилася на 45 – 50% у річному вимірі. Для порівняння, за аналогічний період минулого року компанія демонструвала зростання доходів приблизно на 250%, пише Bloomberg.

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Найбільше падіння зафіксували на американському ринку, тоді як у Китаї ситуація також погіршилася. Зокрема:

у Китаї виручка зменшилася на 25 – 30%;

в Америці продажі впали на 70 – 75%;

загальні доходи компанії скоротилися майже вдвічі.

Чому Labubu втрачають популярність

Пік зацікавленості іграшками Labubu припав на 2025 рік. Їх купували як звичайні споживачі, так і знаменитості, зокрема зірки K-pop та голлівудські актори. Це допомогло бренду привернути увагу широкої аудиторії та швидко збільшити продажі. Однак тепер цей ажіотаж слабшає.

Інвесторів також непокоїть, що уповільнення може тривати й у 2027 році. Зокрема, HSBC Holdings Plc знизив прогноз виручки Pop Mart на 2027 і 2028 роки на 8% та 9% відповідно. Аналітики банку очікують, що стабілізація бізнесу може потребувати більше часу.

Крім того, HSBC переглянув прогноз доходів компанії за 2026 рік: тепер очікується 33,2 мільярда юанів замість раніше прогнозованих 34,6 мільярда юанів.

До слова, ще у березні 2026 року акції Pop Mart International Group впали на 20% після оголошення про прибутки за 2025 рік, незважаючи на зростання доходу на 185% до 37,12 мільярда юанів.

Загалом аналітики вважають, що феномен Лабубу – це частина ширшого явища, йдеться про емоційне споживання. У часи невизначеності люди шукають способи зберегти психологічну стабільність. І ось неочікувано цим способом стає іграшка з мультяшним поглядом.

