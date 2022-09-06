Однако и это не спасает автопром страны-агрессорки и индустрию в целом – в частности, российский "Автоваз" в июне продал всего 10,3 тысячи автомобилей, что на 68% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие показатели приводят российские аналитические компании, Бизнес 24 их интерпретирует и объясняет.

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Сокрушительное падение российского автомобильного рынка

По данным российских аналитиков, в августе россияне приобрели на 62,4% меньше новых авто, чем за аналогичный период прошлого года – всего 41,6 тысячи единиц на всю 140-миллионную страну. При этом пик падения пришелся еще на май текущего года – рынок просел сразу на 83,5%.

Пытаясь поддержать отечественный автопром и вместе с тем спасти важный сектор экономики в целом, правительство страны-агрессорки в июне даже запустило специальную программу льготного кредитования на покупку автомобилей LADA Granta, Niva Legend и Niva Travel, продуцируемых российским "Автовазом".

Так, если по тем или иным причинам (а таковых много) родители или жена ликвидированного в Украине оккупанта не получили от страны-агрессорки "гробовые", россиянам предлагают взять "аналоговнетную" LADA в кредит на выгодных условиях, при поддержке кремля.

Благодаря госпрограммам (российским – ред. 24 канал), трафик в салоны LADA уже вырос более чем на 50%, и продолжает расти,

– хвастается "успехами" вице-президент по продаже и маркетингу "Автоваза" дмитрий костромин.

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Китайские авто, как "импортозамещение" западных производителей

Сами же россияне не скрывают, что на их рынке сейчас "стабильно растут" исключительно китайские автомобильные компании. Тем, кто не хочет покупать российские LADA или Niva даже по копеечному кредиту, предлагают "аналоги" желаемых ими BMW или Mercedes из КНР.

В частности, продажи автомобилей китайского бренда Haval в россии в августе выросли на 26%. К слову, всего за август россияне приобрели 11 тысяч новых легковых авто из Китая, что составляет более четверти всего рынка – 25,9%.

Вместе с тем огромный спрос на авто известных западных брендов среди россиян до сих пор остается – они готовы платить чуть ли не вдвое более высокую цену, чем до 24 февраля, чтобы им пригнали авто Toyota Camry, BMW 3 и 5 серий, Mazda 6, Volkswagen Passat и Kia Optima.