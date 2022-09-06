Проте й це не рятує автопром країни-агресорки й тамтешню індустрію у цілому – зокрема, російський "Автоваз" у червні продав всього 10,3 тисячі автомобілів, що на 68% менше проти аналогічного періоду минулого року. Відповідні показники наводять російські аналітичні компанії, Бізнес 24 їх інтерпретує та пояснює.

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Нищівне падіння російського автомобільного ринку

За даними російських аналітиків, у серпні росіяни придбали на 62,4% менше нових авто, ніж за аналогічний період минулого року – всього 41,6 тисячі одиниць на всю 140-мільйонну країну. При цьому, пік падіння припав ще на травень поточного року – ринок просів одразу на 83,5%.

Намагаючись підтримати вітчизняний автопром й разом з тим врятувати важливий сектор економіки у цілому, уряд країни-агресорки у червні навіть запустив спеціальну програму пільгового кредитування на покупку автомобілів LADA Granta, Niva Legend та Niva Travel, які продукує російський "Автоваз".

Так, якщо з тих чи інших причин (а таких багато) батьки або дружина ліквідованого в Україні окупанта не отримали від країни-агресорки "гробові", росіянам пропонують взяти "аналоговнєтну" LADA у кредит на вигідних умовах, за підтримки кремля.

Завдяки держпрограмам (російським – ред. 24 канал), трафік у салони LADA вже виріс на понад 50%, і продовжує зростати,

– хизується "успіхами" віцепрезидент з продажу та маркетингу "Автоваза" дмітрій костромін.

До речі Планують зустріч: кремль хоче вмовити IKEA не покидати ринок росії остаточно

Китайські авто, як "імпортозаміщення" західних виробників

Самі ж росіяни не приховують, що на їхньому ринку нині "стабільно зростають" лише китайські автомобільні компанії. Тим, хто не хоче купувати російські LADA або Niva навіть за копійчаним кредитом, пропонують "аналоги" омріяних ними BMW чи Mercedes з КНР.

Зокрема, продажі автомобілів китайського бренду Haval у росії у серпні зросли на 26%. До слова, загалом упродовж серпня росіяни придбали 11 тисяч нових легкових авто з Китаю, що становить понад чверть усього ринку – 25,9%.

Разом з тим величезний попит на авто відомих західних брендів серед росіян досі залишається – вони готові платити чи не вдвічі вищу ціну, ніж до 24 лютого, аби їм пригнали вживані автівки Toyota Camry, BMW 3 та 5 серій, Mazda 6, Volkswagen Passat та Kia Optima.