Запуск стартапа в Украине: почему его легче реализовать, чем в других странах Европы

В 2024 году Украина заняла 4 место в Европе по уровню поддержки стартапов, об этом свидетельствуют данные European Startup Nations Alliance (ESNA). Боле того, эта отрасль продолжает развиваться.

Как в Украине развивается отрасль стартапов

При создании рейтинга ESNA, оценивается то, как и насколько эффективно в стране создаются условия для развития и масштабирования технологических компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

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Украина присоединилась к инициативе ESNA в ноябре 2024 года – и уже показала крутой результат: мы заняли четвертое место среди 24 стран ЕС по уровню поддержки стартапов и обогнали средний показатель по Европе на 12%,

– говорится в сообщении Минцифры.

Какие страны самые благоприятные для открытия стартапов / Инфографика Минцифры

Максимальное количество баллов Украина набрала за внедрение таких стандартов:

доступность цифровых государственных услуг;

скорость создания бизнеса в онлайн-формате;

опционы и благоприятные налоги;

доступ к финансированию.

Украинский фонд стартапов признали образцом эффективной политики поддержки стартапов. Фонд уже выдал 570 грантов на сумму 423 миллиона гривен для запуска прорывных технологических компаний и развития украинских инноваций,

– сообщает Министерство.

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