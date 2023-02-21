Для ФЛП отменят льготный налог в 2% от дохода

Налоговый комитет поддержал законопроект, предусматривающий отмену упрощенной системы налогообложения для ФЛП. Предприниматели больше не смогут платить только 2% с дохода.

Льготу в 2% с дохода для ФЛП отменят

В марте 2022 года правительство разрешило предпринимателям с оборотом до 10 миллиардов гривен переходить на упрощенную систему налогообложения, как на условиях для третьей группы ФЛП.

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Однако 21 февраля стало известно, что налоговый комитет поддержал отмену льгот для предпринимателей. Так что уже с 1 июля 2023 года ФЛП вернутся в довоенную систему налогообложения.

Для ФЛП 3 группы ставки будет составлять:

5% – для неплательщиков НДС,

3% – для плательщиков НДС.

Соответственно, льготная ставка в 2% (неплательщики НДС) будет отменена.

Какие еще льготы для ФЛП могут отменить

В январе этого года также стало известно, что Минфин разработал законопроект, что предусматривает отмену ряда налоговых льгот для предпринимателей Документ был подготовлен в рамках меморандума по МВФ. Так что вскоре могут отменить: