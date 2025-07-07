Фактор войны

Об этом в комментарии польскому изданию Wiadomosci Handlowe сообщил председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук, информирует 24 Канал. По его словам, открытие крупных европейских продуктовых ритейлеров в условиях активных боевых действий маловероятно.

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Однако после достижения прекращения огня и стабилизации ситуации иностранные инвесторы могут вернуться к реализации своих стратегических проектов в Украине.

Что известно о переговорах с Lidl и Biedronka

Еще в 2021 году немецкая сеть Lidl, один из лидеров рынка ритейла Европы, была готова к открытию в Украине. Руководство планировало назначить Адама Мищишина, топ-менеджера Lidl Polska, руководителем украинского офиса. Однако, из-за вторжения России переговоры поставили на паузу. С тех пор компания не комментировала своих намерений по развитию в Украине.

Польская Biedronka, которая принадлежит португальской группе Jeronimo Martins, также рассматривала Украину как потенциальный рынок. Еще в 2020 году компания говорила о возможном приобретении сети АТБ, однако до сделки дело не дошло.

В 2022 году член правления Biedronka Мацей Луковский подтвердил интерес к украинскому рынку, отметив, что компания может вернуться к этому вопросу после завершения войны. А генеральный директор польского офиса Луис Араужо считает, что формат дискаунтера хорошо работает в регионе, поэтому Украина остается в фокусе.

Игроки изучают рынок

В то же время, по словам Андрея Жука, эти игроки не прекращают изучать украинский рынок даже сейчас, адаптируя свои стратегии к новым реалиям. Что касается другой популярной польской сети Żabka, то ее выход в Украину, по словам эксперта, в ближайшей перспективе маловероятен.

В то же время экспансия непродовольственных ритейлеров из Польши продолжается. В частности, группа LPP (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay) несмотря на войну открыла в Украине более 150 магазинов в 2024 – 2025 годах. Также расширили свое присутствие сети CCC, Smyk, Wittchen и HalfPrice.