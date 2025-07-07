Фактор війни

Про це в коментарі польському виданню Wiadomosci Handlowe повідомив голова правління Асоціації ритейлерів України Андрій Жук, інформує 24 Канал. За його словами, відкриття великих європейських продуктових ритейлерів в умовах активних бойових дій малоймовірне.

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Проте після досягнення припинення вогню та стабілізації ситуації іноземні інвестори можуть повернутися до реалізації своїх стратегічних проєктів в Україні.

Що відомо про перемовини з Lidl та Biedronka

Ще у 2021 році німецька мережа Lidl, один із лідерів ринку ритейлу Європи, була готова до відкриття в Україні. Керівництво планувало призначити Адама Міщишина, топменеджера Lidl Polska, керівником українського офісу. Однак, через вторгнення Росії перемовини поставили на паузу. Відтоді компанія не коментувала своїх намірів щодо розвитку в Україні.

Польська Biedronka, яка належить португальській групі Jeronimo Martins, також розглядала Україну як потенційний ринок. Ще у 2020 році компанія говорила про можливе придбання мережі АТБ, однак до угоди справа не дійшла.

У 2022 році член правління Biedronka Мацей Луковський підтвердив інтерес до українського ринку, зазначивши, що компанія може повернутися до цього питання після завершення війни. А генеральний директор польського офісу Луїс Араужо вважає, що формат дискаунтера добре працює в регіоні, тож Україна залишається у фокусі.

Гравці вивчають ринок

Водночас, за словами Андрія Жука, ці гравці не припиняють вивчати український ринок навіть зараз, адаптуючи свої стратегії до нових реалій. Що стосується іншої популярної польської мережі Żabka, то її вихід в Україну, за словами експерта, в найближчій перспективі малоймовірний.

Водночас експансія непродовольчих ритейлерів з Польщі триває. Зокрема, група LPP (бренди Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay) попри війну відкрила в Україні понад 150 магазинів у 2024 – 2025 роках. Також розширили свою присутність мережі CCC, Smyk, Wittchen і HalfPrice.