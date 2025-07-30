Была ли речь о выходе Lidl в Украине?

Сигналы о возможном выходе бренда на наш рынок – были. Более того, компания неоднократно заявляла о таком намерении еще до начала полномасштабного вторжения. Правда, ситуация с безопасностью стала причиной приостановления переговоров по этому поводу. Насколько реальны шансы появления Lidl в Украине, анализировал 24 Канал.

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Справочно. Lidl – это немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров, которая входит в состав группы Schwarz (вместе с гипермаркетами Kaufland). Компания присутствует в более чем 30 странах и имеет более 12 тысяч магазинов по всему миру.

Чем интересен формат Lidl?

На самом деле – это довольно обычные магазины с небольшим ассортиментом товаров, часто под собственными торговыми марками, но по максимально низким ценам. Именно поэтому сеть особенно привлекательна для потребителей, которые ищут качество по доступной цене. В условиях инфляции, войны и экономической нестабильности в Украине спрос на такие форматы только растет.

Есть ли официальное подтверждение относительно выхода Lidl в Украину?

По состоянию на начало 2025 года Lidl не объявлял официально о запуске магазинов в Украине. Однако, в июне появились сообщения, что компания анализирует логистические возможности и рынок труда, особенно в западных регионах Украины.

Речи о конкретной дате запуска не было, речь шла скорее о стратегической подготовке. Правда, такая стратегия присуща компании. Руководство тщательно анализирует каждый новый рынок, строит логистику, инфраструктуру и подписывает соглашения с местными производителями задолго до того, как выйти на новый рынок.

В то же время председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук для польского издания Wiadomosci Handlowe отметил, что полноценный приход в Украину мировых ритейлеров, вероятно, состоится уже после окончания войны.

Какие шансы, что Lidl таки появится в Украине?

Опыт Польши и Румынии показывает, что Lidl активно инвестирует в регионы с большой численностью населения, которому важно покупать качественные товары по демократичным ценам. В Польше Lidl имеет более 800 магазинов, в Румынии – более 300.

Несмотря на это, украинский рынок абсолютно логичный шаг. Этому способствует географическая близость; огромная украинская диаспора в ЕС, которая уже знакома с форматом Lidl; растущий спрос на доступные продукты.

Интересный факт. Еще один фактор, который способствует позитивному прогнозу, – появление в Украине Kaufland. Этот бренд из той же группы Schwarz еще в 2021 году подтвердил планы по входу на рынок и даже начал строительство логистического центра под Киевом. По логике развития, Lidl обычно заходит вслед за Kaufland, ведь они используют общую инфраструктуру.