Чи була мова про вихід Lidl в Україні?

Сигнали про можливий вихід бренду на наш ринок – були. Ба більше, компанія неодноразово заявляла про такий намір ще до початку повномасштабного вторгнення. Щоправда, безпекова ситуація стала причиною призупинення перемовин щодо цього. Наскільки реальні шанси появи Lidl в Україні, аналізував 24 Канал.

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Довідково. Lidl – це німецька мережа супермаркетів-дискаунтерів, яка входить до складу групи Schwarz (разом із гіпермаркетами Kaufland). Компанія присутня у понад 30 країнах і має понад 12 тисяч магазинів по всьому світу.

Чим цікавий формат Lidl?

Насправді – це досить звичайні магазини з невеликим асортиментом товарів, часто під власними торговими марками, але за максимально низькими цінами. Саме тому мережа особливо приваблива для споживачів, які шукають якість за доступною ціною. В умовах інфляції, війни та економічної нестабільності в Україні попит на такі формати лише зростає.

Чи є офіційне підтвердження щодо виходу Lidl в Україну?

Станом на початок 2025 року Lidl не оголошував офіційно про запуск магазинів в Україні. Однак, у червні з'явилися повідомлення, що компанія аналізує логістичні можливості та ринок праці, особливо в західних регіонах України.

Мови про конкретну дату запуску не було, ішлося радше про стратегічну підготовку. Щоправда, така стратегія притаманна компанії. Керівництво ретельно аналізує кожен новий ринок, будує логістику, інфраструктуру та підписує угоди з місцевими виробниками задовго до того, як вийти на новий ринок.

Водночас голова правління Асоціації ритейлерів України Андрій Жук для польского видання Wiadomosci Handlowe зазначив, що повноцінний прихід в Україну світових ритейлерів, імовірно, відбудеться вже після закінчення війни.

Які шанси, що Lidl таки з'явиться в Україні?

Досвід Польщі та Румунії показує, що Lidl активно інвестує у регіони з великою чисельністю населення, якому важливо купувати якісні товари за демократичними цінами. У Польщі Lidl має понад 800 магазинів, у Румунії – понад 300.

Зважаючи на це, український ринок абсолютно логічний крок. Цьому сприяє географічна близькість; величезна українська діаспора в ЄС, яка вже знайома з форматом Lidl; зростаючий попит на доступні продукти.

Цікавий факт. Ще один фактор, який сприяє позитивному прогнозу, – поява в Україні Kaufland. Цей бренд з тієї ж групи Schwarz ще у 2021 році підтвердив плани щодо входу на ринок і навіть почав будівництво логістичного центру під Києвом. За логікою розвитку, Lidl зазвичай заходить слідом за Kaufland, адже вони використовують спільну інфраструктуру.