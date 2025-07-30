Когда в Украине появится Lidl: все, что известно на сегодня
- Lidl планирует выход на украинский рынок, но официального подтверждения запуска нет.
- Сеть анализирует логистические возможности и рынок труда, но запуск возможен не ранее 2026 года, в зависимости от ситуации с безопасностью.
Сеть Lidl, которая уже давно получила известность в Европе, продолжает расширение в Восточной Европе. И, поскольку магазины активно появляются в Польше, Румынии, Болгарии и странах Балтии, украинских потребителей тоже интересует, когда же Lidl откроется в Украине.
Была ли речь о выходе Lidl в Украине?
Сигналы о возможном выходе бренда на наш рынок – были. Более того, компания неоднократно заявляла о таком намерении еще до начала полномасштабного вторжения. Правда, ситуация с безопасностью стала причиной приостановления переговоров по этому поводу. Насколько реальны шансы появления Lidl в Украине, анализировал 24 Канал.
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Справочно. Lidl – это немецкая сеть супермаркетов-дискаунтеров, которая входит в состав группы Schwarz (вместе с гипермаркетами Kaufland). Компания присутствует в более чем 30 странах и имеет более 12 тысяч магазинов по всему миру.
Чем интересен формат Lidl?
На самом деле – это довольно обычные магазины с небольшим ассортиментом товаров, часто под собственными торговыми марками, но по максимально низким ценам. Именно поэтому сеть особенно привлекательна для потребителей, которые ищут качество по доступной цене. В условиях инфляции, войны и экономической нестабильности в Украине спрос на такие форматы только растет.
Есть ли официальное подтверждение относительно выхода Lidl в Украину?
По состоянию на начало 2025 года Lidl не объявлял официально о запуске магазинов в Украине. Однако, в июне появились сообщения, что компания анализирует логистические возможности и рынок труда, особенно в западных регионах Украины.
Речи о конкретной дате запуска не было, речь шла скорее о стратегической подготовке. Правда, такая стратегия присуща компании. Руководство тщательно анализирует каждый новый рынок, строит логистику, инфраструктуру и подписывает соглашения с местными производителями задолго до того, как выйти на новый рынок.
В то же время председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук для польского издания Wiadomosci Handlowe отметил, что полноценный приход в Украину мировых ритейлеров, вероятно, состоится уже после окончания войны.
Какие шансы, что Lidl таки появится в Украине?
Опыт Польши и Румынии показывает, что Lidl активно инвестирует в регионы с большой численностью населения, которому важно покупать качественные товары по демократичным ценам. В Польше Lidl имеет более 800 магазинов, в Румынии – более 300.
Несмотря на это, украинский рынок абсолютно логичный шаг. Этому способствует географическая близость; огромная украинская диаспора в ЕС, которая уже знакома с форматом Lidl; растущий спрос на доступные продукты.
Интересный факт. Еще один фактор, который способствует позитивному прогнозу, – появление в Украине Kaufland. Этот бренд из той же группы Schwarz еще в 2021 году подтвердил планы по входу на рынок и даже начал строительство логистического центра под Киевом. По логике развития, Lidl обычно заходит вслед за Kaufland, ведь они используют общую инфраструктуру.
Когда именно это может произойти
Даже, если верить оптимистичным прогнозам, выйти на украинский рынок Lidl сможет не раньше 2026 года. Это при условии, что ситуация с безопасностью улучшится и будет потребительский спрос. При других условиях, что пока представляется оптимальным сценарием, сеть будет ждать завершения войны и начала активного восстановления, и только тогда запустит масштабную экспансию.