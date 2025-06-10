10 июня, 15:10
"Укрпочта" вводит лимиты на наложенный платеж: что изменится для ФЛП
Основні тези
- С 1 июля "Укрпочта" вводит лимиты для физических лиц на послеплатные выплаты в отделениях: до 100 000 гривен и 10 операций в месяц.
- Для выплат на банковскую карту остаются неизменными лимиты: до 29 999 гривен в день и до 250 000 гривен в месяц.
С 1 июля Укрпочта меняет правила выплат наложенного платежа для физических лиц. В частности, будут внедрены новые лимиты на денежные операции в отделениях.
"Укрпочта" обновляет условия наложенного платежа
Эти изменения являются частью мероприятий по соблюдению законодательства и противодействия злоупотреблениям, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.
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В то же время в компании заверили, что большинство клиентов не почувствуют дискомфорта, а те, кого касаются новые правила, будут иметь время адаптироваться.
Что меняется
Для физических лиц, которые получают наличные в отделениях:
- Максимальная сумма послеплатных выплат в месяц – 100 000 гривен.
- Максимальное количество выплат в месяц – 10 операций
Тогда как, без изменений – для выплат на банковскую карту:
- До 29 999 гривен в день
- До 50 операций в день
- До 250 000 грн в месяц
- До 500 операций в месяц
К слову, в 2024 году "Укрпочта" уплатила в бюджет Украины 3,1 миллиард гривен.