В частности, Трасс попросили как можно скорее объяснить ее планы по оказанию помощи предприятиям и компаниям Великобритании, ныне переживающим энергетический кризис. Бизнес требует четких структур поддержки правительством их деятельности в сложные времена.

Читайте также Как работают мультивалютный сервис GEO Pay и платформа WhiteBit

Британские предприниматели о назначении Трасс премьером

В основном передовые предприниматели Великобритании поддержали избрание Лиз Трасс премьер-министром страны и поздравили ее с новой должностью. Вместе с тем бизнес-лидеры ожидают от политика озвучивания правительственных планов и собственного видения нынешней ситуации в сфере предпринимательства.

Это невероятно сложное время для того, чтобы управлять страной, и у нее (Трасс – ред. 24 канал) есть полная поддержка бизнеса в совместном решении общих проблем,

– заявил генеральный директор бизнес-группы CBI Тони Данкер.

Между тем, исполнительный директор организации по промышленной торговле Make UK Стивен Фипсон призвал Трасс немедленно помочь предприятиям справиться с резким ростом платежек за электроэнергию.

В настоящее время промышленность нуждается в решительных действиях со стороны нашего правительства, чтобы помочь ей пережить длительный период беспрецедентного повышения счетов за электроэнергию, роста стоимости сырья и острого дефицита рабочей силы,

– прокомментировал Фипсон.

Глава Британской торговой палаты Сара Ховард, в свою очередь, отметила, что страна, вероятно, "уже вступила в рецессию", а инфляция в ближайшие месяцы может достигнуть более 14%. По ее словам, домохозяйства и компании обращались к возглавляемому ею ведомству с рядом жалоб и вопросов, в частности, относительно постоянного повышения цен.

Если новая премьер-министр не решит эти проблемы в лоб, то экономика продолжит дрейфовать в опасные воды, и перспективы как для бизнеса, так и для потребителей будут действительно мрачными,

– подчеркнула Ховард.

При этом глава британской Федерации малого бизнеса Мартин МакТег поприветствовал тот факт, что в кампании Трасс упоминается о малом бизнесе, самозанятых и предпринимательстве. Он надеется, что новая премьер действительно обратит на них внимание, чтобы их счета больше "не выходили из-под контроля".

Напомним, что Лиз Трасс официально вступит в должность премьер-министра после соответствующего назначения королевой Елизаветой II. Все, что известно о политике и ее отношении к Украине – читайте по ссылке.