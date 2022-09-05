Зокрема, Трасс попросили якомога швидше пояснити її плани щодо надання допомоги підприємствам і компаніям Великої Британії, які нині переживають енергетичну кризу. Бізнес вимагає чітких структур підтримки урядом їхньої діяльності у складні часи.

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Британські підприємці про призначення Трасс прем'єркою

Здебільшого передові підприємці Великої Британії підтримали обрання Ліз Трасс прем'єр-міністеркою країни й привітали її з новою посадою. Разом з тим, бізнес-лідери очікують від політикині озвучення урядових планів й власного бачення нинішньої ситуації у галузі підприємництва.

Це неймовірно складний час для того, щоб керувати країною, і у неї (Трасс – ред. 24 канал) є повна підтримка бізнесу у спільному розв'язанні спільних проблем,

– заявив генеральний директор бізнес-групи CBI Тоні Данкер.

Тим часом виконавчий директор організації з промислової торгівлі Make UK Стівен Фіпсон закликав Трасс негайно допомогти підприємствам впоратися з різким зростанням платіжок за електроенергію.

Наразі промисловість потребує рішучих дій з боку нашого уряду, щоб допомогти їй пережити довготривалий період безпрецедентного підвищення рахунків за електроенергію, зростання вартості сировини і гострого дефіциту робочої сили,

– прокоментував Фіпсон.

Очільниця Британської торгової палати Сара Ховард, своєю чергою, зауважила що країна, ймовірно, "вже вступила у рецесію", а інфляція найближчими місяцями може сягнути понад 14%. За її словами, домогосподарства й компанії звертались до очолюваного нею відомства з низкою скарг та запитань, зокрема щодо постійного підвищення цін.

Якщо нова прем'єр-міністерка не розв'яже ці проблеми в лоб, то економіка продовжить дрейфувати у небезпечні води, і перспективи як для бізнесу, так і для споживачів, будуть справді похмурими,

– наголосила Ховард.

При цьому, голова британської Федерації малого бізнесу Мартін МакТег привітав той факт, що у кампанії Трасс йдеться про малий бізнес, самозайнятих та підприємництво. Він сподівається, що нова прем'єрка справді зверне на них увагу, аби їхні рахунки більше "не виходили з-під контролю".

Нагадаємо, що Ліз Трасс офіційно обійме посаду прем'єр-міністерки після відповідного призначення королевою Єлизаветою II. Усе, що відомо про політикиню та її ставлення до України – читайте за посиланням.