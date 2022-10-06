В среднем Eurowings выполняет около 500 перелетов в день и перевозит от 50 до 70 тысяч пассажиров внутри Германии и в другие страны Европы. К забастовке пилотов призывал профсоюз Vereinigung Cockpit, которому не удалось достичь консенсуса в переговорах с материнской Lufthansa об улучшении условий труда.

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Забастовка пилотов в Германии

Руководство лоукостера заявило, что в результате забастовок больше всего пострадают рейсы с запланированным вылетом из аэропорта немецкого Дюссельдорфа. В офисе компании подчеркнули, что там, вероятно, будет отменено в общей сложности 118 рейсов. В Кельне и Бонне уже отменили 61 из запланированных 90 перелетов.

Eurowings просит клиентов узнавать статус своего рейса на официальном веб-сайте или с помощью приложения лоукостера. Пассажирам, чьи рейсы отменили, предлагают другие варианты путешествий – в частности, добраться до запланированного места назначения поездом или забронировать перелет на другой день.

К слову, Vereinigung Cockpit призвала пилотов не выходить 6 октября на работу, поскольку переговоры с материнской компанией Eurowings Lufthansa об улучшении условий труда провалились.

Основным требованием профсоюза является облегчение требований к работе пилотов, в частности путем сокращения максимальной нагрузки касательно времени выполнения рейсов. В Eurowings, в свою очередь, назвали забастовки сотрудников "чрезмерными" и "безответственными".