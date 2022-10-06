Зазначається, що у середньому Eurowings виконує близько 500 перельотів на день та перевозить від 50 до 70 тисяч пасажирів всередині Німеччини та до інших країн Європи. До страйку пілотів закликала профспілка Vereinigung Cockpit, якій не вдалось досягти консенсусу у перемовинах з материнською Lufthansa щодо покращення умов праці.

Читайте також З ла*на і палок: росія анонсувала виробництво тисячі авіалайнерів – експерти висміюють ці плани

Страйк пілотів у Німеччині

Керівництво лоукостера заявило, що унаслідок страйків найбільше постраждають рейси із запланованим вильотом з аеропорту німецького Дюссельдорфа. В офісі компанії зауважили, що там, ймовірно, буде скасовано загалом 118 рейсів. Водночас, у Кельні та Бонні вже скасували 61 із запланованих 90 перельотів.

Eurowings просить клієнтів дізнаватися про статус свого рейсу на офіційному вебсайті або за допомогою застосунку лоукостера. Пасажирам, чиї рейси скасували, пропонують інші варіанти подорожей – зокрема, дістатися запланованого місця призначення потягом або забронювати переліт на інший день.

До слова, Vereinigung Cockpit закликала пілотів не виходити 6 жовтня на роботу, оскільки перемовини з материнською компанією Eurowings Lufthansa щодо покращення умов праці провалилися.

Основною вимогою профспілки є полегшення вимог до роботи пілотів, зокрема, шляхом скорочення максимального навантаження щодо часу виконання рейсів. В Eurowings, своєю чергою, назвали страйки співробітників "надмірними" та "безвідповідальними".