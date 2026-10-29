McDonald's выступил против известной украинской сети: подробности конфликта

Какой знак не понравился McDonald’s

Корпорация подала возражение против регистрации MC PREMIUM FROZEN FOOD. Это отдельное обозначение, которое MULTI COOK создала для премиальной линейки замороженных полуфабрикатов, сообщил основатель компании Владимир Матвийчук.

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По его словам, компания не копировала чужие названия. Для нового знака использовали сокращение собственного названия MULTI COOK – MC.

При этом речь идет не об основной торговой марке сети, которая уже зарегистрирована в Украине и во многих странах мира, а о дополнительном обозначении для отдельного продуктового направления.

Как MULTI COOK отреагировала на возражения

На время рассмотрения дела украинская сеть добровольно и временно приостановила использование MC PREMIUM FROZEN FOOD для маркировки премиальной продукции.

Владимир Матвийчук подчеркнул, что компания ожидает беспристрастного решения и рассчитывает на одинаковое применение закона ко всем участникам рынка.

"Наша позиция проста: закон должен быть одинаковым для всех – независимо от того, идет ли речь о всемирно известной корпорации McDonald’s или об украинском бренде MULTI COOK– отметил Матвийчук.

По его словам, MULTI COOK с уважением примет решение уполномоченного органа независимо от результата. Пока что окончательный результат рассмотрения возражения неизвестен.

Напомним, что в Украине в 2025 году открывали все больше кафе и ресторанов. Некоторые из компаний вышли на рынки Европы, Азии и США, а другие открыли более 100 новых точек в Украине.

MULTI COOK возглавил рейтинг с результатом 150 новых локаций в Украине. Также компания сообщила о 40 открытиях за рубежом. "Галя Балувана" открыла 129 новых локаций в Украине, сохранив 2-е место в рейтинге.