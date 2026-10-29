McDonald's виступив проти відомої української мережі: подробиці конфлікту

Який знак не сподобався McDonald’s

Корпорація подала заперечення проти реєстрації MC PREMIUM FROZEN FOOD. Це окреме позначення, яке MULTI COOK створила для преміальної лінійки заморожених напівфабрикатів, повідомив засновник компанії Володимир Матвійчук.

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За його словами, компанія не копіювала чужих назв. Для нового знака використали скорочення власної назви MULTI COOK – MC.

Водночас ідеться не про основну торговельну марку мережі, яка вже зареєстрована в Україні та багатьох країнах світу, а про додаткове позначення для окремого продуктового напряму.

Як MULTI COOK відреагувала на заперечення

На час розгляду справи українська мережа добровільно та тимчасово призупинила використання MC PREMIUM FROZEN FOOD для маркування преміальної продукції.

Володимир Матвійчук наголосив, що компанія очікує на неупереджене рішення та розраховує на однакове застосування закону до всіх учасників ринку.

Наша позиція проста: закон має бути однаковим для всіх – незалежно від того, чи це всесвітньо відома корпорація McDonald’s, чи український бренд MULTI COOK– зазначив Матвійчук.

За його словами, MULTI COOK з повагою прийме рішення уповноваженого органу незалежно від результату. Поки що остаточний результат розгляду заперечення невідомий.

Нагадаємо, що в Україні у 2025 році відкривали все більше кафе й ресторанів. Деякі з компаній зайшли на ринок Європи, Азії та США, а інші відкрили понад 100 нових точок в Україні.

MULTI COOK очолив рейтинг із результатом 150 нових локацій в Україні. Також компанія повідомила про 40 відкриттів за кордоном. "Галя Балувана" відкрила 129 нових локацій в Україні, зберігши 2 місце в рейтингу.