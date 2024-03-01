Почему Маск против OpenAI

В иске адвокаты Маска заявили, что Сэм Альтман и соучредителем OpenAI Грег Брокман привлек Маска в 2015 году и согласился создать некоммерческую лабораторию, которая будет разрабатывать общий искусственный интеллект для "пользы человечества".

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Маск покинул совет директоров фирмы в 2018 году, через четыре года после того, как заявил, что ИИ является "потенциально более опасным, чем ядерное оружие".

До сих пор на сайте OpenAI, Inc. продолжают заявлять, что их хартия заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы всеобщий ИИ приносил пользу всему человечеству. На самом деле OpenAI, Inc. была превращена в закрытое де-факто дочернее предприятие крупнейшей технологической компании в мире: Microsoft,

- говорится в иске.

Адвокаты Маска в иске заявили, что сосредоточение OpenAI на максимизации прибыли для Microsoft нарушает это соглашение.

Под своим новым советом она не просто разрабатывает, а на самом деле совершенствует общий ИИ для максимизации прибыли для Microsoft, а не в пользу человечества,

- говорится в представлении.

Адвокаты Маска заявили, что иск был подан "с целью заставить OpenAI придерживаться Соглашения Учредителей и вернуться к своей миссии разработки общего искусственного интеллекта в пользу человечества, а не для личной выгоды отдельных Ответчиков и крупнейшей технологической компании в мире."

Интересно! Microsoft, которая находится под пристальным наблюдением антимонопольных регуляторов ЕС из-за ее инвестиции в 13 миллиардов долларов в OpenAI, недавно объявила о новом партнерстве с французским стартапом Mistral AI.

Американский техногигант заявил в понедельник, что инвестирует в компанию, которую рассматривают как европейский ответ OpenAI, чтобы помочь ей открыть "новые коммерческие возможности" и расширить присутствие на глобальных рынках.