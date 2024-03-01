Чому Маск проти OpenAI

У позові адвокати Маска заявили, що Сем Альтман та співзасновником OpenAI Грег Брокман залучив Маска у 2015 році та погодився створити некомерційну лабораторію, яка розроблятиме загальний штучний інтелект для "користі людства".

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Маск залишив раду директорів фірми у 2018 році, через чотири роки після того, як заявив, що ШІ є "потенційно більш небезпечним, ніж ядерна зброя".

До сьогодні на сайті OpenAI, Inc. продовжують заявляти, що їхня хартія полягає в тому, щоб забезпечити, щоб загальний ШІ приносив користь всьому людству. Насправді OpenAI, Inc. була перетворена на закрите джерело де-факто дочірнє підприємство найбільшої технологічної компанії у світі: Microsoft,

— йдеться в позові.

Адвокати Маска в позові заявили, що зосередження OpenAI на максимізації прибутків для Microsoft порушує цю угоду.

Під своєю новою радою вона не просто розробляє, а насправді удосконалює загальний ШІ для максимізації прибутків для Microsoft, а не на користь людства,

— йдеться в поданні.

Адвокати Маска заявили, що позов було подано "з метою змусити OpenAI дотримуватися Угоди Засновників та повернутися до своєї місії розробки загального штучного інтелекту на користь людства, а не для особистої вигоди окремих Відповідачів та найбільшої технологічної компанії у світі."

Цікаво! Microsoft, яка перебуває під пильним наглядом антимонопольних регуляторів ЄС через її інвестицію в 13 мільярдів доларів у OpenAI, нещодавно оголосила про нове партнерство з французьким стартапом Mistral AI.

Американський техногігант заявив у понеділок, що інвестує у компанію, яку розглядають як європейську відповідь OpenAI, щоб допомогти їй відкрити "нові комерційні можливості" та розширити присутність на глобальних ринках.