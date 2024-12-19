Массовое закрытие ФОПов после принятия закона о повышении налогов: в Раде отреагировали

В Раде опровергли информацию о массовом закрытии ФЛП после принятия закона о повышении налогов. Наоборот количество открытых ФЛП превышает количество закрытых.

Действительно ли ФЛП массово закрывают

Об этом сообщил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. Предварительно сообщалось озакрытии 22,5 тысяч ФЛП.

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Гетманцев сообщил, что за последние 11 месяцев 2024 года резко возросло количество новых налогоплательщиков - физических лиц-предпринимателей. По состоянию на 1 декабря 2024 года общее количество физических лиц-предпринимателей достигло 2 076,7 тысяч, причем 272,9 тысяч новых регистраций состоялись только в этом году.

Это на 83,6 тысяч больше, чем в начале года. Следует отметить, что темпы роста количества вновь созданных физических лиц-предпринимателей превышают количество прекращенных почти на 92,0 тысяч человек.

Кроме того, депутат убеждает, что за последние 2 месяца количество вновь созданных ФЛП увеличилось на 7 тысяч по сравнению с прекращенными или составила 47,7 тысяч плательщиков против 40,7 тысяч прекращенных ФЛП.

О чем говорят цифры

Гетманцев отметил, что такие цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей.

"К сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", – добавил депутат.

Справочно. Накануне Опендатабот обнаружил, что примерно 22 500 физических лиц-предпринимателей закрыли свой бизнес в Украине после принятия президентом закона о повышении налогов в конце ноября. В отчете отмечается, что в первые дни после введения закона количество закрытий выросло до более 1000 в день, что резко контрастирует с типичным показателем, который составляет около 700 ФЛП в день.