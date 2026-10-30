Торговля парализована: убытки компаний от протестов во Франции превысили 1 миллиард евро

Французские ритейлеры подсчитывают убытки после нескольких недель протестов, переросших в погромы и мародерство. Пока магазины ремонтируют поврежденные помещения и закрывают витрины защитными конструкциями, новые демонстрации грозят еще больше осложнить работу торговли в преддверии рождественского сезона.

Каковы потери французского ритейла

По данным торговой палаты страны, во время массовых протестов во Франции повреждения получили около 2 400 магазинов. Протесты начались из-за недовольства ростом цен и ухудшением уровня жизни, но впоследствии сопровождались насилием и грабежами в нескольких городах, пишет Reuters.

Французская торговая палата оценивает убытки розничных торговцев в более чем 1 миллиард евро. В то же время рейтинговое агентство Morningstar DBRS предполагает, что общие потери могут приблизиться к 2 миллиардам долларов, если учесть незастрахованные убытки и недополученные доходы. В случае усиления протестов эта сумма может вырасти.

Проблема не ограничивается магазинами, которые непосредственно пострадали от погромов. Из-за риска новых атак многие торговые точки закрывались в профилактических целях, а некоторые сокращали часы работы.

Коммерческая деятельность в центрах городов остановилась. Магазины, которые были разграблены, должны быть восстановлены, отремонтированы и вновь открыты, но есть и те, в которые не вломились, но им пришлось опустить ставни, и они не осуществили никаких продаж,

– говорит президент Французской торговой палаты Ален Ди Крещенцо

Более четверти торговых точек, поврежденных во время протестов, до сих пор не работают.

Под ударом оказались люксовые бренды и супермаркеты

Среди пострадавших – магазины известных международных сетей и брендов. В частности, мишенями атак стали торговые точки Hermes, Louis Vuitton и Burberry, а также супермаркеты Carrefour и небольшие магазины по соседству.

Последствия беспорядков ощутили на себе и другие ритейлеры:

Burberry возобновил работу магазина на улице Сент-Оноре в Париже после десяти дней закрытия из-за ограбления и повреждений во время беспорядков 17 октября.

возобновил работу магазина на улице Сент-Оноре в Париже после десяти дней закрытия из-за ограбления и повреждений во время беспорядков 17 октября. Pandora сообщила о грабежах двух магазинов в Париже и одного в Лионе. Все три торговые точки до сих пор не работают.

сообщила о грабежах двух магазинов в Париже и одного в Лионе. Все три торговые точки до сих пор не работают. H&M заявила, что протесты 17 октября повлияли на работу четырех магазинов в Лионе, Нанте, Туре и Шамбери. В следующую субботу компания закрыла две торговые точки, а еще около 40 магазинов завершили работу раньше обычного из соображений безопасности.

заявила, что протесты 17 октября повлияли на работу четырех магазинов в Лионе, Нанте, Туре и Шамбери. В следующую субботу компания закрыла две торговые точки, а еще около 40 магазинов завершили работу раньше обычного из соображений безопасности. Adidas также был вынужден временно закрыть часть магазинов в некоторых городах. Кроме того, компания зафиксировала снижение посещаемости.

Ситуацию осложняет то, что ритейлеры вступают в период повышенного спроса перед рождественскими праздниками. На ноябрь и декабрь обычно приходится около 40% годового розничного товарооборота во Франции.

В то же время потребительское доверие в стране в октябре упало до самого низкого уровня за 13 лет. На фоне протестов и опасений по поводу новых погромов это создает дополнительные риски для продаж.

После предыдущих беспорядков магазины усилили охрану, а владельцы торговых точек начали внимательнее следить за сообщениями местных групп безопасности. Решение о том, работать ли во время следующих демонстраций, многие руководители магазинов принимают в последний момент.

К слову, 25 октября стало известно, что сотни тысяч жителей Франции продолжают протестовать. Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Лилле, Тулузе, Монпелье и Нанте.

В акциях по всей стране приняли участие не менее 410 тысяч демонстрантов, из которых до 250 тысяч вышли на улицы столицы. В то же время профсоюз CGT утверждает, что число протестующих по всей стране достигло 800 тысяч человек.