Торговля парализована: убытки компаний от протестов во Франции превысили 1 миллиард евро

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Каковы потери французского ритейла

По данным торговой палаты страны, во время массовых протестов во Франции повреждения получили около 2 400 магазинов. Протесты начались из-за недовольства ростом цен и ухудшением уровня жизни, но впоследствии сопровождались насилием и грабежами в нескольких городах, пишет Reuters.

Французская торговая палата оценивает убытки розничных торговцев в более чем 1 миллиард евро. В то же время рейтинговое агентство Morningstar DBRS предполагает, что общие потери могут приблизиться к 2 миллиардам долларов, если учесть незастрахованные убытки и недополученные доходы. В случае усиления протестов эта сумма может вырасти.

Проблема не ограничивается магазинами, которые непосредственно пострадали от погромов. Из-за риска новых атак многие торговые точки закрывались в профилактических целях, а некоторые сокращали часы работы.

Коммерческая деятельность в центрах городов остановилась. Магазины, которые были разграблены, должны быть восстановлены, отремонтированы и вновь открыты, но есть и те, в которые не вломились, но им пришлось опустить ставни, и они не осуществили никаких продаж– говорит президент Французской торговой палаты Ален Ди Крещенцо

Более четверти торговых точек, поврежденных во время протестов, до сих пор не работают.

Под ударом оказались люксовые бренды и супермаркеты

Среди пострадавших – магазины известных международных сетей и брендов. В частности, мишенями атак стали торговые точки Hermes, Louis Vuitton и Burberry, а также супермаркеты Carrefour и небольшие магазины по соседству.

Последствия беспорядков ощутили на себе и другие ритейлеры:

Burberry возобновил работу магазина на улице Сент-Оноре в Париже после десяти дней закрытия из-за ограбления и повреждений во время беспорядков 17 октября.

возобновил работу магазина на улице Сент-Оноре в Париже после десяти дней закрытия из-за ограбления и повреждений во время беспорядков 17 октября. Pandora сообщила о грабежах двух магазинов в Париже и одного в Лионе. Все три торговые точки до сих пор не работают.

сообщила о грабежах двух магазинов в Париже и одного в Лионе. Все три торговые точки до сих пор не работают. H&M заявила, что протесты 17 октября повлияли на работу четырех магазинов в Лионе, Нанте, Туре и Шамбери. В следующую субботу компания закрыла две торговые точки, а еще около 40 магазинов завершили работу раньше обычного из соображений безопасности.

заявила, что протесты 17 октября повлияли на работу четырех магазинов в Лионе, Нанте, Туре и Шамбери. В следующую субботу компания закрыла две торговые точки, а еще около 40 магазинов завершили работу раньше обычного из соображений безопасности. Adidas также был вынужден временно закрыть часть магазинов в некоторых городах. Кроме того, компания зафиксировала снижение посещаемости.

Ситуацию осложняет то, что ритейлеры вступают в период повышенного спроса перед рождественскими праздниками. На ноябрь и декабрь обычно приходится около 40% годового розничного товарооборота во Франции.

В то же время потребительское доверие в стране в октябре упало до самого низкого уровня за 13 лет. На фоне протестов и опасений по поводу новых погромов это создает дополнительные риски для продаж.

После предыдущих беспорядков магазины усилили охрану, а владельцы торговых точек начали внимательнее следить за сообщениями местных групп безопасности. Решение о том, работать ли во время следующих демонстраций, многие руководители магазинов принимают в последний момент.

К слову, 25 октября стало известно, что сотни тысяч жителей Франции продолжают протестовать. Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Лилле, Тулузе, Монпелье и Нанте.

В акциях по всей стране приняли участие не менее 410 тысяч демонстрантов, из которых до 250 тысяч вышли на улицы столицы. В то же время профсоюз CGT утверждает, что число протестующих по всей стране достигло 800 тысяч человек.