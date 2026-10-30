Торгівля паралізована: збитки компаній від протестів у Франції перевищили 1 мільярд євро

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Скільки втратив французький ритейл

За даними торгової палати країни, під час масових протестів у Франції пошкоджень зазнали близько 2 400 магазинів. Протести почалися через невдоволення зростанням цін і погіршенням рівня життя, але згодом супроводжувалися насильством і пограбуваннями в кількох містах, пише Reuters.

Французька торгова палата оцінює збитки роздрібних торговців у понад 1 мільярд євро. Водночас рейтингове агентство Morningstar DBRS припускає, що загальні втрати можуть наблизитися до 2 мільярдів доларів, якщо врахувати незастраховані збитки та недоотримані доходи. У разі посилення протестів ця сума може зрости.

Проблема не обмежується магазинами, які безпосередньо постраждали від погромів. Через ризик нових атак багато торгових точок зачинялися превентивно, а деякі скорочували години роботи.

Комерційна діяльність у центрах міст зупинилася. Магазини, які були пограбовані, мають бути відновлені, відремонтовані та знову відкриті, але є й ті, в які не вдерлися, але їм довелося опустити віконниці, і вони не здійснили жодних продажів– каже президент Французької торгової палати Ален Ді Крещенцо

Понад чверть торгових точок, пошкоджених під час протестів, досі не працюють.

Під ударом опинилися люксові бренди та супермаркети

Серед постраждалих – магазини відомих міжнародних мереж і брендів. Зокрема, цілями атак ставали торгові точки Hermes, Louis Vuitton і Burberry, а також супермаркети Carrefour та невеликі магазини біля дому.

Наслідки заворушень відчули й інші ритейлери:

Burberry відновив роботу магазину на вулиці Сент-Оноре в Парижі після десяти днів закриття через пограбування та пошкодження під час заворушень 17 жовтня.

відновив роботу магазину на вулиці Сент-Оноре в Парижі після десяти днів закриття через пограбування та пошкодження під час заворушень 17 жовтня. Pandora повідомила про пограбування двох магазинів у Парижі та одного в Ліоні. Усі три торгові точки досі не працюють.

повідомила про пограбування двох магазинів у Парижі та одного в Ліоні. Усі три торгові точки досі не працюють. H&M заявила, що протести 17 жовтня вплинули на роботу чотирьох магазинів у Ліоні, Нанті, Турі та Шамбері. Наступної суботи компанія закрила дві торгові точки, а ще близько 40 магазинів завершили роботу раніше, ніж зазвичай, з міркувань безпеки.

заявила, що протести 17 жовтня вплинули на роботу чотирьох магазинів у Ліоні, Нанті, Турі та Шамбері. Наступної суботи компанія закрила дві торгові точки, а ще близько 40 магазинів завершили роботу раніше, ніж зазвичай, з міркувань безпеки. Adidas також був змушений тимчасово закрити частину магазинів у деяких містах. Крім того, компанія зафіксувала зниження відвідуваності.

Ситуацію ускладнює те, що ритейлери входять у період підвищеного попиту перед різдвяними святами. На листопад і грудень зазвичай припадає близько 40% річного роздрібного товарообігу у Франції.

Водночас споживча довіра в країні в жовтні впала до найнижчого рівня за 13 років. На тлі протестів і побоювань щодо нових погромів це створює додаткові ризики для продажів.

Після попередніх заворушень магазини посилили охорону, а власники торгових точок почали уважніше стежити за повідомленнями місцевих груп безпеки. Рішення про те, чи працювати під час наступних демонстрацій, багато керівників магазинів ухвалюють в останній момент.

До слова, 25 жовтня було відомо, що сотні тисяч жителів Франції продовжують протестувати. Силовики застосували сльозогінний газ проти демонстрантів у Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Ліллі, Тулузі, Монпельє та Нанті.

В акціях по всій країні взяли участь щонайменше 410 тисяч демонстрантів, із яких до 250 тисяч вийшли на вулиці столиці. Водночас профспілка CGT стверджує, що кількість протестувальників по всій країні сягнула 800 тисяч осіб.