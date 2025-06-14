От дубайского шоколада до матча: как тренды TikTok меняют спрос и цены

Платформа TikTok стала не только развлекательной, но превратилась в двигатель трендов, в том числе финансовых. TikTok формирует мгновенный импульсный спрос, особенно среди молодой аудитории. И увидев продукт в видео, например рекомендация у блогера или в разделе трендов, пользователи чуть ли не сразу начинают активно товар искать онлайн. Единственный минус в этом – рост спроса и цены.

Как TikTok влияет на спрос определенных товаров и, как реагирует бизнес

Для 24 Канала эксперт по работе с клиентами, Анастасия Ямелинец, рассказала, что сильнее всего эффект TikTok-трендов проявляется в категориях уходовой косметики и бьюти-гаджетах.

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Также, среди еды и напитков (в частности DIY-рецепты) и среди бытовых мелочей и лайфхаков, например чистка, организация пространства и тому подобное.

Анастасия Ямелинец Клиентский партнер в Kantar Однако спрос на это обычно краткосрочный, но интенсивный – иногда до уровня локального дефицита товара. В то же время реакция украинских бизнесов на такое зависит от масштаба.

Например, в малом бизнесе (Instagram-магазины, маркетплейсы) тренды с TikTok часто становятся поводом для:

быстрого запуска новых продуктов ("набор для дубайского шоколада", матча-сет и т.д.),

ситуативного повышения цены в период пика,

более активной рекламы в TikTok, Reels или через инфлюенсеров.

Зато в крупных сетях реакция медленнее, но трендовые товары постепенно интегрируются в ассортимент – как это было с матча или брендами CeraVe и The Ordinary.

Заметьте! Ценообразование на такие товары трендов часто корректируется не из-за изменения себестоимости, а как реакция на высокий спрос. Поэтому, в нишевых категориях наценка может достигать 20 – 50% в период пиковой популярности.

Как TikTok вызвал популярность дубайского шоколада

Эксперт Ямелинец рассказала, что пока нет официальной статистики по объемам продаж дубайского шоколада, но предполагают, что TikTok-тренд вызвал заметный скачок спроса как на готовый продукт, так и на ингредиенты для его приготовления.

Только в период с января по март 2024 года домашние кондитеры и Instagram-магазины массово начали предлагать дубайский шоколад под заказ – с акцентом на его трендовость и визуальную привлекательность,

– объясняет Ямелинец.

Дубайский шоколад стал одним из трендов в TikTok / Фото Pinterest

Дополнительно популярность этому десерту принесли еще и такие факторы:

Бум среди блогеров, которые начали выкладывать посты и сториз о дубайском шоколаде, а их просмотры начали стремительно расти. Отели, кафе и healthy-friendly заведения начали добавлять шоколад в меню как десерт без сахара или позицию "к кофе".

В то же время по ингредиентам для приготовления, а это финики, орехи и темный шоколад, достоверной информации об изменении цен не нашлось.

Можно предположить, что рост интереса к тренду мог повлиять на коммерческое поведение нишевых продавцов – например, на ситуативное повышение стоимости на волне спроса,

– добавляет госпожа Анастасия.

С какого видео началась популярность дубайского шоколада История о тренде на дубайский шоколад начиналась с видео, где первый кадр о невероятном вкусе шоколада был опубликован в конце 2023 года. Его просмотрели более 120 миллионов раз. В видео говорится о дегустации шоколадного батончика "Can't Get Knafeh of It" от эмиратского бренда Fix Dessert Chocolatier.

В издании Grocer заявляют, что популярность дубайского шоколада заставила крупные супермаркеты адаптироваться к новым трендам. Например, Lidl выпустил собственную версию шоколада, которая распродавалась со скоростью 72 батончика в минуту через TikTok Shop.

Другие ритейлеры, такие как Trader Joe's, также представили свои варианты популярного десерта по более доступным ценам, сообщает People.

Самое интересное, что популярность дубайского шоколада привела к дефициту фисташек, а цена на них выросла с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт, пишут в Financial Times.

Второй популярный тренд в TikTok – матча

Как объясняет Анастасия Ямелинец, тренд на матча активизировался в TikTok в 2022 – 2024 годах и существенно повысил спрос на этот продукт в Украине.

Рост охватил как потребительский сегмент (онлайн-продажи, специализированные магазины), так и сферу HoReCa – матча появилась в меню кафе в формате латте, смузи и т.д,

– добавляет эксперт.

Согласно открытым источникам, розничная стоимость матча-порошка (особенно японского или корейского производства) за этот период могла вырасти ориентировочно на 25 – 30%.

И это могло быть обусловлено как ростом спроса, так и факторами импорта – валютными колебаниями, логистикой и обновлением дистрибуции.

Интересно, что по словам совладелицы матча-шопа Matchati Ольги Надбережной в колонке для NV, японский чай стал довольно популярным на рынке и даже является символом здорового образа жизни.

Однако в этой истории, кроме популярности, есть еще и некоторые проблемы. И речь здесь идет о том, что рынок матча слишком стремительно растет.

По данным The Business Research Company, его объем достиг 3,48 миллиарда долларов в 2023 году, а к 2028 году прогнозируется рост до 5,78 миллиарда долларов. И производство этого чая не успевает за спросом.

В Министерстве сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (MAFF), пишет The Gurdian, сообщают, что в 2023 году Япония произвела 4 176 тонн матча, что почти втрое больше, чем в 2010 году.

Спрос на матча не обошел стороной и Украину и это повлекло проблемы с ценами напитка:

Закупочная цена выросла на 25%, по сравнению с прошлым годом, говорит Ольга. В то же время некоторые церемониальные сорта чая выросли аж на 75%,

Цены в кафе также выросли на 20 – 30%, а для некоторых заведений это означает еще и снижение маржи или временное изъятие напитка из меню.

Случаи, когда TikTok-тренд вызвал резкий скачок спроса

Эксперт по работе с клиентами, Анастасия Ямелинец, приводит другие примеры с украинского рынка, когда TikTok-тренды вызывали массовый всплеск интереса к определенным товарам:

Массажеры для лица (face rollers, ice globes)

После распространения бьюти-контента эти гаджеты стали особенно популярными среди молодежи. В сетях вроде EVA и онлайн-магазинах появился широкий выбор моделей, а цены росли на 20 – 30%.

Бьюти гаджет face rollers / Фото Pinterest

Мягкие бигуди (heatless curls)

TikTok-видео с "завивкой без плойки" спровоцировали резкий рост спроса – особенно среди подростков и студенток. Продавцы на OLX, Prom.ua и Instagram повышали цены на 50 – 100% в период пика.

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Алмазная мозаика и картины по номерам

DIY-контент с процессом "антистресса" во время сборки мозаики вызвал волну заказов. Украинские производители начали активнее продвигать эти наборы как подарочные,

– говорит Ямелинец.

В праздничные периоды (декабрь, март) спрос рос, а цены на большие форматы повышались на 30 – 40%.

Процесс выкладки алмазной мозаики по номерам / Фото Pinterest

Хлорофилл в каплях

После TikTok-видео о пользе для кожи этот малоизвестный товар стал популярным среди потребителей здорового питания. Онлайн-предложение расширилось, а стоимость росла на 30 – 40%.

Спреи для чистки кроссовок

Ролики с эффектами "до/после" вызвали хайп вокруг средств по уходу за обувью. В некоторых магазинах спрос превышал наличие, а цены временно росли на 20 – 50%.

Косметика CeraVe и The Ordinary

TikTok-популярность этих брендов привела к дефициту отдельных продуктов на украинском рынке и росту цен в неофициальных точках продаж.