Для 24 Каналу експертка щодо роботи із клієнтами, Анастасія Ямелинець, розповіла, що найсильніше ефект TikTok-трендів проявляється в категоріях доглядової косметики та б'юті-гаджетах.

Також, серед їжі та напоїв (зокрема DIY-рецепти) й серед побутових дрібниць та лайфгаків, як-от чистка, організація простору тощо.

Наприклад, у малому бізнесі (Instagram-магазини, маркетплейси) тренди з TikTok часто стають приводом для:

Натомість у великих мережах реакція повільніша, але трендові товари поступово інтегруються в асортимент – як це було з матчею чи брендами CeraVe та The Ordinary.

Зауважте! Ціноутворення на такі товари трендів часто коригується не через зміну собівартості, а як реакція на високий попит. Тож у нішевих категоріях націнка може сягати 20 – 50% у період пікової популярності.

Експертка Ямелинець розповіла, що наразі немає офіційної статистики щодо обсягів продажів дубайського шоколаду, але припускають, що TikTok-тренд викликав помітний стрибок попиту як на готовий продукт, так і на інгредієнти для його приготування.

Лише у період з січня по березень 2024 року домашні кондитери та Instagram-магазини масово почали пропонувати дубайський шоколад під замовлення – з акцентом на його трендовість і візуальну привабливість,

– пояснює Ямелинець.

Дубайський шоколад став одним з трендів у TikTok / Фото Pinterest

Додатково популярність цьому десерту принесли ще й такі фактори:

Водночас щодо інгредієнтів для приготування, а це фініки, горіхи й темний шоколад, достовірної інформації про зміну цін не знайшлося.

Можна припустити, що зростання інтересу до тренду могло вплинути на комерційну поведінку нішевих продавців – наприклад, на ситуативне підвищення вартості на хвилі попиту,

– додає пані Анастасія.

З якого відео розпочалася популярність дубайського шоколаду

Історія про тренд на дубайський шоколад починалася з відео, де перший кадр про неймовірний смак шоколаду був опублікований наприкінці 2023 року. Його переглянули понад 120 мільйонів разів. У відео йдеться про дегустацію шоколадного батончика "Can’t Get Knafeh of It" від еміратського бренду Fix Dessert Chocolatier.