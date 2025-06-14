Як TikTok впливає на попит певних товарів й, як реагує бізнес

Для 24 Каналу експертка щодо роботи із клієнтами, Анастасія Ямелинець, розповіла, що найсильніше ефект TikTok-трендів проявляється в категоріях доглядової косметики та б'юті-гаджетах.

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Також, серед їжі та напоїв (зокрема DIY-рецепти) й серед побутових дрібниць та лайфгаків, як-от чистка, організація простору тощо.

Анастасія Ямелинець Клієнтський партнер в Kantar Однак попит на це зазвичай короткостроковий, але інтенсивний – іноді до рівня локального дефіциту товару. Водночас реакція українських бізнесів на таке залежить від масштабу.

Наприклад, у малому бізнесі (Instagram-магазини, маркетплейси) тренди з TikTok часто стають приводом для:

швидкого запуску нових продуктів ("набір для дубайського шоколаду", матча-сет тощо),

ситуативного підвищення ціни в період піка,

активнішої реклами в TikTok, Reels або через інфлюенсерів.

Натомість у великих мережах реакція повільніша, але трендові товари поступово інтегруються в асортимент – як це було з матчею чи брендами CeraVe та The Ordinary.

Зауважте! Ціноутворення на такі товари трендів часто коригується не через зміну собівартості, а як реакція на високий попит. Тож у нішевих категоріях націнка може сягати 20 – 50% у період пікової популярності.

Як TikTok спричинив популярність дубайського шоколаду

Експертка Ямелинець розповіла, що наразі немає офіційної статистики щодо обсягів продажів дубайського шоколаду, але припускають, що TikTok-тренд викликав помітний стрибок попиту як на готовий продукт, так і на інгредієнти для його приготування.

Лише у період з січня по березень 2024 року домашні кондитери та Instagram-магазини масово почали пропонувати дубайський шоколад під замовлення – з акцентом на його трендовість і візуальну привабливість,

– пояснює Ямелинець.

Дубайський шоколад став одним з трендів у TikTok / Фото Pinterest

Додатково популярність цьому десерту принесли ще й такі фактори:

Бум серед блогерів, які почали викладати пости та сторізи про дубайський шоколад, а їхні перегляди почали стрімко рости. Готелі, кав'ярні та healthy-friendly заклади почали додавати шоколад до меню як десерт без цукру або позицію "до кави".

Водночас щодо інгредієнтів для приготування, а це фініки, горіхи й темний шоколад, достовірної інформації про зміну цін не знайшлося.

Можна припустити, що зростання інтересу до тренду могло вплинути на комерційну поведінку нішевих продавців – наприклад, на ситуативне підвищення вартості на хвилі попиту,

– додає пані Анастасія.

З якого відео розпочалася популярність дубайського шоколаду Історія про тренд на дубайський шоколад починалася з відео, де перший кадр про неймовірний смак шоколаду був опублікований наприкінці 2023 року. Його переглянули понад 120 мільйонів разів. У відео йдеться про дегустацію шоколадного батончика "Can’t Get Knafeh of It" від еміратського бренду Fix Dessert Chocolatier.

У виданні Grocer заявляють, що популярність дубайського шоколаду змусила великі супермаркети адаптуватися до нових трендів. Наприклад, Lidl випустив власну версію шоколаду, яка розпродавалася зі швидкістю 72 батончики на хвилину через TikTok Shop.

Інші ритейлери, такі як Trader Joe's, також представили свої варіанти популярного десерту за доступнішими цінами, повідомляє People.

Найцікавіше, що популярність дубайського шоколаду призвела до дефіциту фісташок, а ціна на них зросла з 7,65 долара до 10,30 долара за фунт, пишуть в Financial Times.

Другий популярний тренд у TikTok – матча

Як пояснює Анастасія Ямелинець, тренд на матча активізувався в TikTok у 2022 – 2024 роках і суттєво підвищив попит на цей продукт в Україні.

Зростання охопило як споживчий сегмент (онлайн-продажі, спеціалізовані магазини), так і сферу HoReCa – матча з'явилась у меню кав'ярень у форматі лате, смузі тощо,

– додає експертка.

Відповідно до відкритих джерел, роздрібна вартість матча-порошку (особливо японського або корейського виробництва) за цей період могла зрости орієнтовно на 25 – 30%.

І це могло бути зумовлено як зростанням попиту, так і факторами імпорту – валютними коливаннями, логістикою та оновленням дистрибуції.

Цікаво, що за словами співвласниці матча-шопу Matchati Ольги Надбережної в колонці для NV, японський чай став доволі популярним на ринку й навіть є символом здорового способу життя.

Однак у цій історії, крім популярності, є ще й деякі проблеми. І йдеться тут про те, що ринок матча занадто стрімко зростає.

За даними The Business Research Company, його обсяг досяг 3,48 мільярда доларів у 2023 році, а до 2028 року прогнозується зростання до 5,78 мільярда доларів. І виробництво цього чаю не встигає за попитом.

У Міністерстві сільського господарства, лісового господарства та рибальства (MAFF), пише The Gurdian, повідомляють, що у 2023 році Японія виробила 4 176 тонн матчі, що майже втричі більше, ніж у 2010 році.

Попит на матчу не обійшов боком і Україну, і це спричинило проблеми із цінами напою:

Закупівельна ціна зросла на 25%, порівнюючи з минулим роком, каже пані Ольга. Водночас деякі церемоніальні сорти чаю зросли аж на 75%,

Ціни в кав'ярнях також зросли на 20 – 30%, а для деяких закладів це означає ще й зниження маржі або тимчасове вилучення напою з меню.

Випадки, коли TikTok-тренд викликав різкий стрибок попиту

Експертка щодо роботи із клієнтами, Анастасія Ямелинець, наводить інші приклади з українського ринку, коли TikTok-тренди спричиняли масовий сплеск інтересу до певних товарів:

Масажери для обличчя (face rollers, ice globes)

Після поширення б’юті-контенту ці гаджети стали особливо популярними серед молоді. У мережах на кшталт EVA та онлайн-магазинах з’явився широкий вибір моделей, а ціни зростали на 20 – 30%.

Б’юті гаджет face rollers / Фото Pinterest

М'які бігуді (heatless curls)

TikTok-відео з "завивкою без плойки" спровокували різке зростання попиту – особливо серед підлітків і студенток. Продавці на OLX, Prom.ua та Instagram підвищували ціни на 50 – 100% у період піка.

Алмазна мозаїка та картини за номерами

DIY-контент із процесом "антистресу" під час збирання мозаїки викликав хвилю замовлень. Українські виробники почали активніше просувати ці набори як подарункові,

– каже Ямелинець.

У святкові періоди (грудень, березень) попит зростав, а ціни на великі формати підвищувались на 30 – 40%.

Процес викладки алмазної мозаїки за номерами / Фото Pinterest

Хлорофіл у краплях

Після TikTok-відео про користь для шкіри цей маловідомий товар став популярним серед споживачів здорового харчування. Онлайн-пропозиція розширилась, а вартість зростала на 30 – 40%.

Спреї для чищення кросівок

Ролики з ефектами "до/після" викликали хайп навколо засобів догляду за взуттям. У деяких магазинах попит перевищував наявність, а ціни тимчасово зростали на 20 – 50%.

Косметика CeraVe і The Ordinary

TikTok-популярність цих брендів призвела до дефіциту окремих продуктів на українському ринку та зростання цін у неофіційних точках продажу.