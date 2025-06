Для 24 Канала эксперт по работе с клиентами, Анастасия Ямелинец, рассказала, что сильнее всего эффект TikTok-трендов проявляется в категориях уходовой косметики и бьюти-гаджетах.

Также, среди еды и напитков (в частности DIY-рецепты) и среди бытовых мелочей и лайфхаков, например чистка, организация пространства и тому подобное.

Например, в малом бизнесе (Instagram-магазины, маркетплейсы) тренды с TikTok часто становятся поводом для:

Зато в крупных сетях реакция медленнее, но трендовые товары постепенно интегрируются в ассортимент – как это было с матча или брендами CeraVe и The Ordinary.

Заметьте! Ценообразование на такие товары трендов часто корректируется не из-за изменения себестоимости, а как реакция на высокий спрос. Поэтому, в нишевых категориях наценка может достигать 20 – 50% в период пиковой популярности.

Эксперт Ямелинец рассказала, что пока нет официальной статистики по объемам продаж дубайского шоколада, но предполагают, что TikTok-тренд вызвал заметный скачок спроса как на готовый продукт, так и на ингредиенты для его приготовления.

Только в период с января по март 2024 года домашние кондитеры и Instagram-магазины массово начали предлагать дубайский шоколад под заказ – с акцентом на его трендовость и визуальную привлекательность,

– объясняет Ямелинец.

Дополнительно популярность этому десерту принесли еще и такие факторы:

В то же время по ингредиентам для приготовления, а это финики, орехи и темный шоколад, достоверной информации об изменении цен не нашлось.

Можно предположить, что рост интереса к тренду мог повлиять на коммерческое поведение нишевых продавцов – например, на ситуативное повышение стоимости на волне спроса,

– добавляет госпожа Анастасия.

С какого видео началась популярность дубайского шоколада

История о тренде на дубайский шоколад начиналась с видео, где первый кадр о невероятном вкусе шоколада был опубликован в конце 2023 года. Его просмотрели более 120 миллионов раз. В видео говорится о дегустации шоколадного батончика "Can't Get Knafeh of It" от эмиратского бренда Fix Dessert Chocolatier.