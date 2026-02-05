Неожиданно "переобулась": известная автокомпания возвращается в Россию

Японская Mazda в 2022 году покинула рынок России и в 2025 году заявляла, что потеряла право выкупить свой завод. Однако автопроизводитель все же вернулся и вошел в десятку самых популярных среди россиян.

Как и почему Mazda вернулась в Россию?

Mazda продала свою долю в заводе во Владивостоке "из-за ситуации в Украине, возникшей в феврале 2022 года", сообщает KSE.

Смотрите также McDonald's, Coca-Cola и Zara: возвращение западных брендов в Россию правда или фейк

Впрочем, недавно российское подразделение Mazda Motor Corp, которое на 100% принадлежит японской компании, открыто представило на российском рынке две модели кроссоверов – CX-5 и CX-50. По сообщениям, автомобили поставляются с завода в Китае и продаются с гарантией.

Российские СМИ сообщают, что с начала 2026 года в России было зарегистрировано более 2 000 новых автомобилей Mazda. Это первый случай, когда японский бренд вошел в десятку самых популярных автопроизводителей на российском рынке.

Через структуры, связанные с материнской компанией, в России также продаются автомобили Toyota Motor Corporation.

Mazda сообщала о потере завода

В ноябре 2025 года стало известно, что Mazda Motor потеряла право выкупить свою 50% долю в совместном предприятии по производству автомобилей в России. Долю компании получил ее бывший российский партнер, сообщает Reuters.

Долю Mazda в совместном предприятии, которое ранее собирало легковые авто во Владивостоке, было продано компании Sollers за одно евро в октябре 2022 года с правом выкупа за ту же сумму в течение трех лет.

Группа Sollers не получала никаких предложений или запросов от Mazda по реализации опциона, и в нынешних условиях мы не видим в этом необходимости,

– говорится в ответе Sollers.

Компания сообщила, что завод во Владивостоке, который имел мощность производить до 50 000 автомобилей в год, был перезапущен в 2023 году и теперь производит автобусы под брендом Sollers.

Новости автомобильных компаний