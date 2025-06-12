Есть ли решение

Об этом сообщил ряд СМИ и телеграмм-каналов 12 июня, информирует 24 Канал. По их информации, менеджмент на местах уже получил предупреждение о возможных изменениях в работе учреждений.

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Сейчас речь идет о предварительной подготовке, однако окончательного решения пока не принято. Официальных комментариев от McDonald's по ситуации по состоянию на сейчас нет.

24 Канал обратился к компании McDonald's за комментарием относительно возможного закрытия ресторанов в Днепре и Чернигове и ожидает официального ответа.

Позиция McDonald's

Заметим, что McDonald's возобновил работу в Украине в 2022 году после временного прекращения деятельности в начале полномасштабного вторжения России. Компания поэтапно открывала рестораны в городах, где считала это безопасным для сотрудников и посетителей.

Важно. Днепр и Чернигов остаются в зоне повышенного риска из-за близости к линии фронта и ракетных ударов, поэтому компания, вероятно, рассматривает превентивные меры безопасности.