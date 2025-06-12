Чи є рішення

Про це повідомила низка ЗМІ та телеграм-каналів 12 червня, інформує 24 Канал. За їхньою інформацією, менеджмент на місцях вже отримав попередження про можливі зміни в роботі закладів.

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Наразі йдеться про попередню підготовку, однак остаточного рішення поки не ухвалено. Офіційних коментарів від McDonald's щодо ситуації станом на зараз немає.

24 Канал звернувся до компанії McDonald’s по коментар щодо можливого закриття ресторанів у Дніпрі та Чернігові й очікує на офіційну відповідь.

Позиція McDonald's

Зауважимо, що McDonald's відновив роботу в Україні у 2022 році після тимчасового припинення діяльності на початку повномасштабного вторгнення Росії. Компанія поетапно відкривала ресторани у містах, де вважала це безпечним для співробітників і відвідувачів.

Важливо. Дніпро та Чернігів залишаються в зоні підвищеного ризику через близькість до лінії фронту та ракетні удари, тож компанія, ймовірно, розглядає превентивні заходи безпеки.