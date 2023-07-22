Заведения McDonald's у больших дорог довольно распространенной практикой в мире. Впрочем, в Украине реализации этой идеи пока не было.

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Первый в Украине McDonald's у дороги

Сейчас уже можно сказать, что McDonald's только в украинских городах – это уже в прошлом. Новый ресторан открыли у трассы. М-06 Киев – Чоп в Житомирской области. Он расположен в 127 километрах от Киева.

Заведения на трассах являются частью стратегии развития в Украине и давней практикой в мире. В этом случае мы используем расположение рядом с уже имеющимся элементом инфраструктуры, а именно АЗС WOG, чтобы остановка была максимально удобной и эффективной по времени,

– говорится в прессрелизе компании.

Лоукостер Ryanair уже работает над возвращением в Украину. Обещает миллиарды по восстановлению и 600 рейсов в неделю.

Запуск этого ресторана возле автотрассы был запланирован перед началом полномасштабного вторжения. Нападение российских оккупантов заставило отложить это решение до лучших времен.

Площадь нового ресторана более 500 квадратных метров, здесь есть 133 места внутри и еще 116 – на террасе. Он один из самых больших в Украине. Рядом есть парковка для больших автобусов.

График работы ресторана – с 7 до 22. Во время воздушной тревоги заведения McDonald's прекращают работу.