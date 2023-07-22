Заклади McDonald's біля великих доріг є доволі поширеною практикою у світі. Втім, в Україні реалізації цієї ідеї поки що не було.

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Перший в Україні McDonald's біля дороги

Зараз вже можна сказати, що McDonald's лише в українських містах – це вже у минулому. Новий ресторан відкрили біля траси. М-06 Київ – Чоп у Житомирській області. Він розташований за 127 кілометрів від Києва.

Заклади на трасах є частиною стратегії розвитку в Україні та давньою практикою у світі. У цьому випадку ми використовуємо розташування поруч з уже наявним елементом інфраструктури, а саме АЗС WOG, щоб зупинка була максимально зручною та ефективною за часом,

– йдеться у пресрелізі компанії.

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Запуск цього ресторану біля автотраси був запланований ще перед початком повномасштабного вторгнення. Напад російських окупантів змусив відкласти це рішення до кращих часів.

Площа нового ресторану понад 500 квадратних метрів, тут є 133 місця всередині та ще 116 – на терасі. Він один із найбільших в Україні. Поруч є парковка для великих автобусів.

Графік роботи ресторану – з 7 до 22. Під час повітряної тривоги заклади McDonald's припиняють роботу.