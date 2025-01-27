Мебельная фабрика на Закарпатье будет нанимать работников из Бангладеш

В Закарпатской области мебельная фабрика ГП "Ламелла", расположенная в Тячевской городской общине, планирует привлечь 160 работников из Народной Республики Бангладеш. Основанием для такого решения стало расширение производства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого. По его словам, компания уже ведет переговоры с МИД по этому поводу.

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Справочно. ГП "Ламелла" работает с 2001 года и за это время превратилась из небольшого цеха по изготовлению мебельных деталей в одного из крупнейших производителей в регионе. Продукция компании экспортируется в страны Европы.

На предприятии сейчас работает 430 человек, но в связи с увеличением производственных мощностей появилось 700 рабочих мест.

Фабрика мебели на Закарпатье трудоустроит 160 человек из Бангладеш / Фото Мирослава Билецкого

Социальный пакет и заработная плата

Как отметил Мирослав Билецкий, фабрика предлагает работникам привлекательные условия:

Бесплатные обеды бесплатные обеды.

Транспортировка к месту работы в радиусе 50 километров.

Средняя заработная плата составляет 25 тысяч гривен.

"Бизнес, который создал все условия, закупил оборудование и материалы, сейчас остро нуждается в квалифицированных работниках", – отметил Билецкий.