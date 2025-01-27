Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого. По его словам, компания уже ведет переговоры с МИД по этому поводу.
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Справочно. ГП "Ламелла" работает с 2001 года и за это время превратилась из небольшого цеха по изготовлению мебельных деталей в одного из крупнейших производителей в регионе. Продукция компании экспортируется в страны Европы.
На предприятии сейчас работает 430 человек, но в связи с увеличением производственных мощностей появилось 700 рабочих мест.
Фабрика мебели на Закарпатье трудоустроит 160 человек из Бангладеш / Фото Мирослава Билецкого
Социальный пакет и заработная плата
Как отметил Мирослав Билецкий, фабрика предлагает работникам привлекательные условия:
- Бесплатные обеды бесплатные обеды.
- Транспортировка к месту работы в радиусе 50 километров.
- Средняя заработная плата составляет 25 тысяч гривен.
"Бизнес, который создал все условия, закупил оборудование и материалы, сейчас остро нуждается в квалифицированных работниках", – отметил Билецкий.