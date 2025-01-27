Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого. По его словам, компания уже ведет переговоры с МИД по этому поводу.

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Справочно. ГП "Ламелла" работает с 2001 года и за это время превратилась из небольшого цеха по изготовлению мебельных деталей в одного из крупнейших производителей в регионе. Продукция компании экспортируется в страны Европы.

На предприятии сейчас работает 430 человек, но в связи с увеличением производственных мощностей появилось 700 рабочих мест.

Фабрика мебели на Закарпатье трудоустроит 160 человек из Бангладеш / Фото Мирослава Билецкого

Социальный пакет и заработная плата

Как отметил Мирослав Билецкий, фабрика предлагает работникам привлекательные условия:

Бесплатные обеды бесплатные обеды.

Транспортировка к месту работы в радиусе 50 километров.

Средняя заработная плата составляет 25 тысяч гривен.

"Бизнес, который создал все условия, закупил оборудование и материалы, сейчас остро нуждается в квалифицированных работниках", – отметил Билецкий.