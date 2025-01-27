Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Закарпатської ОВА Мирослава Білецького. За його словами, компанія уже веде перемовини з МЗС щодо цього.

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Довідково. ДП "Ламелла" працює з 2001 року та за цей час перетворилася з невеликого цеху з виготовлення меблевих деталей на одного з найбільших виробників у регіоні. Продукція компанії експортується до країн Європи.

На підприємстві наразі працює 430 людей, але у зв'язку зі збільшенням виробничих потужностей з'явилось 700 робочих місць.

Фабрика меблів на Закарпатті працевлаштує 160 людей з Бангладеш / Фото Мирослава Білецького

Соціальний пакет і заробітна плата

Як зазначив Мирослав Білецький, фабрика пропонує працівникам привабливі умови:

Безкоштовні обіди.

Транспортування до місця роботи в радіусі 50 кілометрів.

Середня заробітна плата становить 25 тисяч гривень.

"Бізнес, який створив усі умови, закупив обладнання та матеріали, зараз гостро потребує кваліфікованих працівників", – зазначив Білецький.