Минимальная зарплата с апреля вырастет: как изменится размер налога

С 1 апреля существенно вырастет размер минимальной зарплаты, а с ним и налоги для ФЛП, поскольку они привязаны к этому показателю. Кто будет платить больше уже вскоре, рассказываем далее.

Минимальная зарплата с апреля вырастет

Бюджетом на 2024 год было предусмотрено два повышения минимальной зарплаты: с 1 января и 1 апреля. Поэтому со следующего месяца показатель будет составлять 8 000 гривен вместо 7 100 гривен. Почасовой размер – с 42,6 до 48 гривен.

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Поскольку к уровню минимальной зарплаты привязан размер годового лимита для всех групп ФЛП, размер Единого налога для 2 группы и Единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Как изменится лимит годового дохода для ФЛП

Для 1 группы – 1 336 000 гривен (167 размеров минимальной зарплаты);

– 1 336 000 гривен (167 размеров минимальной зарплаты); Для 2 группы – 6 672 000 гривен (834 размеров минимальной зарплаты);

– 6 672 000 гривен (834 размеров минимальной зарплаты); Для 3 группы – 9 336 000 гривен (1167 размеров минимальной зарплаты).

Что такое лимит дохода Лимит дохода – это предельная граница, при превышении которой ее могут перевести ФЛП на общую систему налогообложения.

Единый налог с 1 апреля

С началом 2024 года также вырос и размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2 684 гривен до 3 028 гривен. К нему привязан также размер налогов для ФЛП.

Единый налог зависит от размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц для 2 и 1 группы соответственно, а вот ставка для 3 группы зафиксирована на уровне 2023 года. Поэтому с 1 апреля размер единого налога для различных групп ФЛП будет выглядеть так:

1 группа – 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

– 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц); 2 группа – 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты);

– 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты); 3 группа – ставки не изменятся по сравнению с 2023 годом: 3 % от доходов для плательщиков НДС и 5 % от доходов для неплательщиков НДС.

Размер Единого взноса

Размер Единого взноса на общеобязательное социальное страхование с 1 апреля будет выглядеть следующим образом: